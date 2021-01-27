Каждый случай осложнения после вакцинации от КВИ будет расследоваться

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - С 1 февраля в Казахстане стартует массовая вакцинация от коронавируса. В Минздраве рассказали, какая может быть побочная реакция или осложнение от вакцины и куда можно обращаться в этом случае, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает КТК , неблагоприятные проявления, характерные для применения вакцины, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности.

Они могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней. Чаще других могут развиться кратковременные общие реакции (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность)", - сообщили в министерстве.

При развитии серьезных проявлений на уровне управления здравоохранения создается экспертная комиссия с привлечением представителей департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Каждый случай будет регистрироваться и расследоваться.

Если будет установлена связь с вакцинацией, а именно: нарушением техники введения, нарушением требований хранения и транспортировки вакцин - ответственные лица будут привлечены к административной и уголовной ответственности.

К вакцинации допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед процедурой проводится обязательный осмотр врача с измерением температуры тела, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы и осмотром зева. В случае если температура превышает 37°С, вакцинация откладывается. Перед проведением прививки человек подписывает добровольное согласие или отказ на проведение профилактических прививок в письменном виде", - дополнили в Минздраве.

Напомним , на первом этапе, с 1 февраля, смогут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы. На втором этапе, который начнется 1 марта, смогут вакцинироваться педагоги общеобразовательных школ, вузов, ссузов и работники медицинских служб. На третьем этапе, который начнется 1 апреля, смогут вакцинироваться педагоги школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студенты и лица с хроническими заболеваниями.

В Минздраве особо отметили, что детям до 18 лет и пожилым людям в возрасте старше 65 лет, вакцинация противопоказана в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил обеспечить качественную подготовку к началу массовой вакцинации от коронавирусной инфекции и отметил, что намерен привиться от COVID-19 казахстанской вакциной.

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