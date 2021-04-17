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Китай готов объединять усилия с другими странами ради победы над COVID-19

16.04.2021 6346
Китай готов объединять усилия с другими странами ради победы над COVID-19
ПЕКИН. 16 АПРЕЛЯ - Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И заявил, что Китай готов объединять усилия с другими странами, чтобы окончательно победить пандемию COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Эта беспрецедентная эпидемия заставила нас глубоко осознать, что мир действительно является сообществом единой судьбы", - сказал Ван И в ходе презентации провинции Хубэй (Центральный Китай) на тему "Героический Хубэй: возродившийся для новой славы".

 
Пандемия COVID-19 по-прежнему распространяется по всему миру, и риск рецессии в мировой экономике все еще существует, отметил Ван И. Он призвал все страны объединять усилия и вместе бороться с "вакцинным национализмом".
 
8 апреля отмечалась первая годовщина снятия ограничений из-за COVID-19 в городе Ухане (провинция Хубэй), напомнил министр. Глава МИД КНР отметил, что Ухань - первый город, где эпидемия была зарегистрирована и взята под контроль, именно поэтому первая годовщина отмены карантина в Ухане отмечается и празднуется китайским народом, а также привлекает большое внимание во всем мире.
 

Усилия по борьбе с эпидемией в провинции Хубэй являются воплощением противоэпидемических мер Китая, а также демонстрацией китайского духа и силы", - сказал Ван И.

 
Провинция Хубэй и ее административный центр Ухань были линией фронта и главным полем битвы в борьбе с эпидемией. Жители провинции не только принесли большие жертвы ради победы Китая над эпидемией, но и внесли важный вклад в глобальную борьбу с COVID-19, заявил Ван И.
 
После взятия эпидемии под контроль хубэйцы сразу же приступили к восстановлению социально-экономического развития и достигли плодотворных результатов в содействии постэпидемическому восстановлению, а также стабилизации социально-экономического развития.
 

Как ожидается, в нынешнем году экономический рост в провинции Хубэй превысит 10 процентов", - добавил Ван И.

 
В борьбе с эпидемией в провинции Хубэй и городе Ухане Китай получил поддержку и помощь от многих государств, сказал он. После распространения пандемии по всему миру Китай также протянул руку помощи другим странам.
 
Ван И сказал, что на сегодняшний день Китай предоставил противоэпидемические средства защиты более чем 160 странам и международным организациям по всему миру. В настоящее время он поставляет срочно необходимые вакцины более чем 100 странам и международным организациям.
 
Китай продолжит прилагать усилия для поддержания стабильности глобальной цепочки поставок противоэпидемических средств защиты и оказания поддержки нуждающимся странам, заявил глава внешнеполитического ведомства Китая.
 

Китай намерен придерживаться солидарности и взаимопомощи, а также объединять усилия с другими странами, чтобы окончательно победить пандемию COVID-19", - подчеркнул он.

 
По его словам, Китай готов придерживаться открытости и сотрудничества, а также работать с другими странами для содействия восстановлению мировой экономики.
 

Китай продолжает расширять открытость внешнему миру. Страна будет и дальше углублять взаимовыгодное сотрудничество с другими странами, придавая дополнительный импульс восстановлению мировой экономики", - сказал Ван И.

 
Китай намерен отстаивать мультилатерализм и будет высоко нести знамя сообщества единой судьбы человечества, сохранять приверженность принципам широких консультаций, совместного вклада и общих выгод, а также защищать международный порядок, основанный на Уставе ООН, и улучшать систему глобального управления, добавил глава МИД КНР.
 

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