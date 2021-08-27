Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории в США для поиска истоков COVID-19

НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Пекин попросил Всемирную организацию здравоохранения проверить две биолаборатории в США. Соответствующий запрос направлен гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу по дипломатическим каналам. К обращению приложено коллективное письмо, которое подписали более 25 миллионов граждан Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Постоянный представитель КНР в ООН Чэнь Сюй заявил, что утечка коронавируса SARS-CoV-2 из Уханьского института вирусологии маловероятна. Если же кто-то настаивает, что эта версия продолжает иметь право на существование, то объектом расследования должны стать не только лаборатории на территории Китая, сообщает " Российская газета ".

Например, в Форт-Детрике (штат Мэриленд) расположен Научно-исследовательский институт Сухопутных войск США, который проводит биомедицинские исследования, в том числе инфекционных заболеваний. Лаборатория сотрудничала с учеными из Университета Северной Каролины. Опубликованные результаты их совместных исследований показывают, что уже к 2003 году эти научные центры имели продвинутые технологии для синтезирования и модификации коронавирусов, вызывающих острый респираторный синдром, пишет газета Global Times.

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