Кульгинов: эпидситуация за последние дни ухудшилась в разы

НУР-СУЛТАН . 12 ЯНВАРЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил об ухудшении эпидситуции в городе из-за нового штамма Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ситуация в городе с обеспечением безопасности и правопорядка стабильная, чего нельзя сказать об эпидситуации, которая за последние дни ухудшилась в разы. Столица перешла в "красную зону". Если раньше за сутки в среднем регистрировалось до 100 случаев заражения коронавирусом, сейчас эта отметка варьируется в пределах от 1200 до 1,5 тыс! В госпитализации нуждаются до 100 пациентов в день. Это не просто цифры, это здоровье наших граждан, это колоссальная нагрузка на медучреждения города!" - сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram.
По его словам, резкое увеличение заболевших наблюдается в связи с появлением в городе Омикрона. Также, как отмечают врачи, рост заражений связан с прошедшими праздничными днями.
Штамм Омикрон характеризуется высокой контагиозностью, заражению подвержены люди всех возрастов! Количество обращений на станцию скорой медпомощи в сутки превышает 4,5 тыс, вызовов - более 2 тысяч", - написал аким.
Также он призвал всех горожан соблюдать строгие саннормы, не посещать места массового скопления людей, не ходить в гости и не собираться большими компаниями.
Призываю всех граждан, кто еще не вакцинировался, вакцинироваться, также у кого подошло время - пройти ревакцинацию. В случае заражения коронавирусом вакцинированные граждане переносят вирус гораздо легче. Только за счет вакцинации вы обезопасите и свое здоровье, и здоровье близких. Не испытывайте свой организм опасным вирусом, который косит жизни и здоровье людей", - написал Алтай Кульгинов.
Ранее сообщалось, что в Алматы ужесточат карантин.