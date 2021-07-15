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Мамин поручил усилить карантинные меры в четырех регионах

14.07.2021 18442
Мамин поручил усилить карантинные меры в четырех регионах
Фото пресс-службы главы правительства
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане напряженная. Растет заболеваемость COVID-19. Фиксируется рост Дельта-штамма коронавируса во всех регионах. Индекс репродуктивности вируса составляет 1,2, занятость инфекционных коек - 43%, реанимационных - 35%, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
В "красной" зоне по темпам распространения коронавируса находятся 12 регионов: Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне Алматинская, Жамбылская и Кызылординская области, в "зеленой" зоне - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области. 
 
На сегодняшний день более 4,6 миллиона человек, или 46,5% от подлежащего вакцинации контингента, вакцинированы первым компонентом, свыше 2,5 миллиона человек - вторым компонентом. Самый низкий охват населения вакцинацией отмечается в Мангистауской области - 23,6%, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях - по 39%. 
 
МВК приняла решение об ужесточении карантинных мер в Нур-Султане и Шымкенте, Карагандинской и Атырауской областях, на которые приходится 55% заболеваемости и смертности по стране: 
 
  • Будут приостановлены междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в Ashyq. Приостанавливается деятельность закрытых пляжей и аквапарков, аттракционов. 
  • В выходные дни, независимо от участия в Аshyq, запрещена деятельность общественного транспорта, ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), объектов общественного питания, фуд-кортов (разрешается работа на доставку еды), фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, бань, СПА-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, цирков, объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 кв. м, открытых и крытых рынков, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов, образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров, банков, ЦОНов, отделений Казпочты, религиозных объектов. 
  • В будние дни ограничена деятельность до 17.00 детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, открытых и крытых рынков. 
  • В будние дни ограничена деятельность до 17.00 (участники Ashyq - до 20.00) объектов общественного питания, фуд-кортов, фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, кинотеатров. 
  • Вводится удаленный формат работы для 80% сотрудников всех организаций, за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев. 
 
Глава правительства поручил акиматам регионов, центральным государственным органам принять все меры по мобилизации ресурсов системы здравоохранения, в том числе обеспечению резервных коек, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и кадров. Особое внимание уделить работе первичной медико-санитарной помощи. 
 
Премьер-министр дал поручение акиматам регионов усилить темпы вакцинации, особенно в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

По состоянию на 23.59 13 июля в Казахстане подтверждено 466 792 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 

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