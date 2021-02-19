Министры здравоохранения стран Центральной Азии и России обсудили текущую ситуацию с COVID-19

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Вчера министр здравоохранения Алексей Цой принял участие в онлайн-брифинге и дискуссии министров здравоохранения Республики Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, посвященной текущей ситуации с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Минздраве РК, во встрече также принял участие Региональный директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

Министры здравоохранения обсудили вопросы осуществления мер реагирования на COVID-19 и уроки, извлеченные год спустя с начала пандемии.

Пандемия показала, какое важное значение имеет развитие и укрепление международного сотрудничества и объединение усилий государств в борьбе с пандемией COVID-19. Пользуясь случаем, выражаем благодарность ВОЗ и государствам, оказавшим гуманитарную и консультативную помощь в борьбе с COVID-19. Это еще раз свидетельствует о партнерских отношениях между нашими странами и организациями, а также солидарность в международных усилиях по противодействию пандемии", - отметил Цой.

С начала объявления пандемии Республика Казахстан направила все усилия на выработку мер по обеспечению экономической стабильности и противодействию распространения инфекции. За год существования COVID-19, страна научилась своевременно реагировать на вопросы об усилении или послаблении ограничений в регионах, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Министерство здравоохранения организовало работу по обеспечению доступности к тестированию населения, формированию стабилизационных фондов лекарственных средств, мониторингу контактных лиц. Кроме того, были внедрены информационные технологии, активизирована работа по информированию населения, в круглосуточном режиме организована деятельность call-центра, продолжается контроль в пунктах пропуска через государственную границу. В кратчайшие сроки в Республике Казахстан построено 16 инфекционных больниц, закуплено более 100 передвижных медицинских комплексов, уделено внимание здравоохранению на селе.

На законодательном уровне в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" введены нормы по усилению полномочий главного государственного санитарного врача, в части введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина являются обязательными для исполнения всеми.

На уровне правительства создана Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса в Казахстане и принят План по противодействию распространения КВИ.

При Министерстве здравоохранения создана рабочая группа по прогнозированию заболеваемости коронавирусной инфекцией и выработке необходимых ответных мер. На основе текущего состояния распространения коронавирусной инфекции разработана матрица оценки эпидемиологической ситуации, с помощью которой принимаются решения по усилению или ослаблению ограничительных мер.

С 1 февраля 2021 года в Республике Казахстан начата вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. Вакцинация проводится поэтапно с учетом поступления вакцины и эпидемиологической значимости различных групп населения.

С 15 февраля зарегистрирована вакцина Спутник V производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Также проводится работа по разработке отечественной инактивированной вакцины QAZCOVID-IN. По результатам проведенных I и II фаз клинического исследования вакцины QazCovid-in против COVID-19 отмечена хорошая переносимость и безопасность. Промежуточные результаты первого и второго этапов показали хорошие показатели с эффективностью 96%. В настоящее время проходят клинические испытания III фазы. В исследованиях принимает участие 3 тысячи человек", - рассказал Цой.

Министр здравоохранения подчеркнул, что системы здравоохранения мира извлекли важные уроки в период и после COVID-19. Он выразил благодарность российскому правительству в поддержке и содействии организации производства вакцины против коронавирусной инфекции в Казахстане и отметил важность сотрудничества между странами в области здравоохранения.

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