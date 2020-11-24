Минздрав объяснил, почему в кафе ходить можно, а на банкет - нельзя

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Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Казахстана ответило на вопрос, опубликованный в блоге главы ведомства казахстанцем Алмасом Калиевым, передает Kazakhstan Today.

А. Калиев написал в своем обращении, что многочисленные банкетные залы в Казахстане терпят убытки уже восьмой месяц и не могут начать работу, тогда как заведения другого формата - кафе и рестораны - имеют возможность принимать посетителей и зарабатывать.

Подходы к запрету деятельности банкетных залов, в том числе на проведение семейных, торжественных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей обоснованы текущей эпидемиологической ситуацией, а также отсутствием на сегодняшний день гарантии исключения второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в осенне-зимний период. Проведение массовых мероприятий (банкета) подразумевает под собой скученность населения в закрытом помещении на протяжении нескольких часов, где дополнительно организуется досугово-развлекательная услуга, при которой происходит взаимодействие и контакт гостей мероприятия между собой. При этом деятельность объектов общественного питания предусматривает выполнение только основной функции - предоставления услуг по питанию", - говорится в ответе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

В ведомстве отметили, что вопрос снятия запрета на деятельность банкетных залов будет приниматься Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения COVID-19 с учетом текущей и прогнозируемой эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19 в целом по республике.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции, комитет просит проявить гражданскую сознательность, не подвергать опасности население и персонал, и продолжить придерживаться существующих ограничительных мероприятий", - резюмировали в ведомстве.

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