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Минздрав РК планирует закупить еще одну китайскую вакцину от КВИ

28.07.2021 5671
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о планах закупить еще одну китайскую вакцину, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сейчас на подходе новая вакцина китайского производства, которую мы отрабатываем с нашими коллегами, она также будет аккредитована ВОЗ. И для нас очень важно как можно быстрее поставить вакцину в Казахстан. Поэтому, когда перераспределится, подпишем конкретные контракты, эту сумму мы вам озвучим. Сейчас на этапе подписания контрактов", - рассказал Алексей Цой.

 
На сегодняшний день в РК использовано 8,6 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 5 230 750 человек, что составляет 52,8% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 436 617 человек.
 
В Жамбылской области запустили завод по производству QazVac.
 

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