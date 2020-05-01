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Наибольшее число заболевших COVID-19 в Алматы - люди 20-29 лет

30.04.2020, 19:28 9046
Наибольшее число заболевших COVID-19 в Алматы - люди 20-29 лет
Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Наибольшее число заболевших COVID-19 в Алматы - люди 20-29 лет, передает Kazakhstan Today. 
 
В настоящий момент в Алматы зарегистрировано 1028 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. 
 
По информации главного санитарного врача города Алматы Жандарбека Бекшина, возраст заболевших:
 
до 14 лет - 37 человек;
 
15-19 лет - 53 человека; 
 
20-29 лет - 279 человек;
 
30-39 лет - 181 человек;
 
40-49 лет - 160 человек;
 
50-59 лет - 149 человек;
 
60 лет и старше - 70 человек.
 
Установлено всего 14 541 контактное лицо, из них 2760 близких и 11 781 потенциальных контактных. Изолировано на стационарный карантин на 14 дней 1468 контактных, на домашнем карантине находятся 9163 человека. Выписаны с выздоровлением из стационара на 14-дневный карантин - 115 пациентов.
 

Ежедневный прирост составил 7%", - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.

 
Кроме того, главный санврач города пояснил, почему с 4 мая парикмахерским разрешили работать, а салонам красоты нет.
 

Если смотреть процесс салонов красоты: маникюр, педикюр, покраска волос, мелирование, - это процессы длительные. Если говорить о простой стрижке, то она занимает в среднем 40 минут. Когда работает индивидуальный мастер и услугополучатель, то здесь очень близкий контакт. Очень сложно принять меры защиты, но мы все же пошли навстречу, определились только со стрижкой. Обязательно должна быть предварительная запись, чтобы клиент не стоял в очереди. Клиент и мастер должны быть в маске", - сказал он. 

 
Также Бекшин обратился к алматинцам с просьбой перенести свадьбы на более поздние сроки.
 

До спада заболеваемости коронавирусом мы придерживаемся принципа разобщения. Мы придерживаемся того, что запрет на различные массовые мероприятия, в том числе празднование юбилеев, свадеб сохраняется. И, конечно же, мы бы просили наших будущих молодоженов перенести это значимое для каждой семьи мероприятие на более поздние сроки", - цитирует Бекшина сайт coronavirus2020.kz.

 

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