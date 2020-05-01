Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Наибольшее число заболевших COVID-19 в Алматы - люди 20-29 лет, передает Kazakhstan Today.

В настоящий момент в Алматы зарегистрировано 1028 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По информации главного санитарного врача города Алматы Жандарбека Бекшина, возраст заболевших:

до 14 лет - 37 человек;

15-19 лет - 53 человека;

20-29 лет - 279 человек;

30-39 лет - 181 человек;

40-49 лет - 160 человек;

50-59 лет - 149 человек;

60 лет и старше - 70 человек.

Установлено всего 14 541 контактное лицо, из них 2760 близких и 11 781 потенциальных контактных. Изолировано на стационарный карантин на 14 дней 1468 контактных, на домашнем карантине находятся 9163 человека. Выписаны с выздоровлением из стационара на 14-дневный карантин - 115 пациентов.

Ежедневный прирост составил 7%", - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.

Кроме того, главный санврач города пояснил, почему с 4 мая парикмахерским разрешили работать, а салонам красоты нет.

Если смотреть процесс салонов красоты: маникюр, педикюр, покраска волос, мелирование, - это процессы длительные. Если говорить о простой стрижке, то она занимает в среднем 40 минут. Когда работает индивидуальный мастер и услугополучатель, то здесь очень близкий контакт. Очень сложно принять меры защиты, но мы все же пошли навстречу, определились только со стрижкой. Обязательно должна быть предварительная запись, чтобы клиент не стоял в очереди. Клиент и мастер должны быть в маске", - сказал он.

Также Бекшин обратился к алматинцам с просьбой перенести свадьбы на более поздние сроки.

До спада заболеваемости коронавирусом мы придерживаемся принципа разобщения. Мы придерживаемся того, что запрет на различные массовые мероприятия, в том числе празднование юбилеев, свадеб сохраняется. И, конечно же, мы бы просили наших будущих молодоженов перенести это значимое для каждой семьи мероприятие на более поздние сроки", - цитирует Бекшина сайт coronavirus2020.kz .

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