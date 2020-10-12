Нарушители карантинных мер выплатили почти 900 млн тенге

Нур-Султан. 11 октября. Kazakhstan Today - Названы регионы Казахстана, жители которых являются самыми недисциплинированными в отношении мер безопасности по пандемии коронавируса, передает Kazakhstan Today.

С 5 июля по настоящее время на нарушителей антикоронавирусных мер наложили более 15 тыс. штрафов на 894,8 млн тенге, сообщается в Telegram-канале Coronavirus2020. Из этой суммы на физических лиц приходится 307,4 млн тенге. Речь идет о нарушениях по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).

В анализе отмечено, что больше всего нарушителей, на которых правоохранительные и другие государственные органы оформили 3837 протоколов, в Алматы. На втором месте Туркестанская область с 2974 протоколами. Замыкает топ-3 самых незаконопослушных регионов Костанайская область, там на сегодня за время пандемии оформили 1323 протокола.

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