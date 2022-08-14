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НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Нур-Султан перешел в "зеленую" зону по коронавирусу. За сутки в столице зарегистрировано 375 случаев заболевания COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1643 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), из них:

в городе Нур-Султане - 375,

в городе Алматы - 191,

в городе Шымкенте - 13,

в Акмолинской области - 128,

в Актюбинской области - 57,

в Алматинской области - 13,

в Жетысуской области - 32,

в Атырауской области - 38,

в ВКО - 44,

в Абайской области - 28,

в Жамбылской области - 33,

в ЗКО - 105,

в Карагандинской области - 196,

в Улытауской области - 14,

в Костанайской области - 104,

в Кызылординской области - 34,

в Мангистауской области - 43,

в Павлодарской области - 113,

в СКО - 68,

в Туркестанской области - 14.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 374 277 случаев заболевания.

Все регионы находятся в "зеленой" зоне.

В Казахстане за сутки 2186 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 336 456 человек.

На 11 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 569 244 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 348 420 человек.

По данным Минздрава, за 10 августа зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

На 12 августа лечение от КВИ продолжает получать 24 461 человек (24 148 КВИ+ и 313 КВИ-), из них в стационарах находятся 1240 пациентов, на амбулаторном уровне - 23 221 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 33 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.