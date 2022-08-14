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НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Нур-Султан перешел в "зеленую" зону по коронавирусу. За сутки в столице зарегистрировано 375 случаев заболевания COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1643 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), из них:
в городе Нур-Султане - 375,
в городе Алматы - 191,
в городе Шымкенте - 13,
в Акмолинской области - 128,
в Актюбинской области - 57,
в Алматинской области - 13,
в Жетысуской области - 32,
в Атырауской области - 38,
в ВКО - 44,
в Абайской области - 28,
в Жамбылской области - 33,
в ЗКО - 105,
в Карагандинской области - 196,
в Улытауской области - 14,
в Костанайской области - 104,
в Кызылординской области - 34,
в Мангистауской области - 43,
в Павлодарской области - 113,
в СКО - 68,
в Туркестанской области - 14.
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 374 277 случаев заболевания.
Все регионы находятся в "зеленой" зоне.
В Казахстане за сутки 2186 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 336 456 человек.
На 11 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 569 244 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 348 420 человек.
По данным Минздрава, за 10 августа зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
На 12 августа лечение от КВИ продолжает получать 24 461 человек (24 148 КВИ+ и 313 КВИ-), из них в стационарах находятся 1240 пациентов, на амбулаторном уровне - 23 221 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 33 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.