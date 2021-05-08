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NYT: в США могут забраковать около 70 млн доз вакцин от Johnson & Johnson

07.05.2021 8965
НЬЮ-ЙОРК. 7 МАЯ - Около 70 млн доз вакцин от нового коронавируса производства компании Johnson & Johnson могут быть забракованы. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным издания, речь идет о препарате, выпущенном на заводе в Балтиморе (штат Мэриленд). Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) сейчас изучает качество продукции предприятия, чтобы установить, можно ли ее отправлять потребителям. Большая часть вакцин предназначена для поставок в США, пишет ТАСС.

По мнению специалистов FDA, из-за несоблюдения правил дезинфекции работники завода в Балтиморе, возможно, допустили попадание в вакцину следов вируса, который используется при производстве вакцины британско-шведской компании AstraZeneca на том же заводе. Не исключено, что вся партия вакцины будет забракована, отмечают источники газеты.
 
Ранее на этом же заводе в Балтиморе были забракованы 15 млн доз вакцины производства Johnson & Johnson, так как они не прошли проверку качества.

 

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