Областная больница Атырау закрыта на карантин

Атырау. 1 апреля. Kazakhstan Today - В управлении здравоохранения Атырауской области рассказали о новых трёх случаях заражения Covid-19 в Атырау, передает Kazakhstan Today.

По данным ведомства, один из них находился в контакте с жительницей Уральска, у которой анализ на коронавирус подтвердился ранее.

Оказалось, что 37-летний житель Атырау находился в списке контактных лиц с заразившейся жительницей Уральска в Атырау. У нее заболевание было выявлено уже по возвращении в родной город", - проинформировали в управлении.

Второй заболевший, 20-летний молодой человек, является пассажиром спецрейса Стамбул - Атырау, который приземлился в аэропорту 27 марта. Парень был доставлен в инфекционный стационар с ярко выраженными симптомами ОРВИ. Тест на коронавирус у него подтвердился при повторном обследовании, во время пребывания на карантине.

Отметим, что этим же рейсом прибыла зараженная 31-летняя женщина, которую также госпитализировали из аэропорта с симптомами ОРВИ ранее, 28 марта.

28-летняя жительница Кызылкугинского района обратилась в Областную больницу Атырау с симптомами ОРВИ. Тест на коронавирус у нее оказался положительным, в настоящее время формируется список контактных с больной. Кроме того, по решению управления здравоохранения Атырауской области, областная больница закрыта на двухдневный карантин. В медучреждении проводится дезинфекция и изоляция контактных с зараженных медиков и пациентов", - сообщили в ведомстве.

Таким образом, число зараженных коронавирусной инфекцией в Атырауской области возросло до 16. Все пациенты проходят лечение в инфекционном стационаре. Круг контактных лиц оперативно устанавливается и изолируется в карантинный стационар.









Первый случай смерти был зарегистрирован в Нур-Султане 26 марта. Погибшая - 64-летняя жительница Акмолинской области, госпитализированная в столице. По информации Министерства здравоохранения РК, причиной смерти казахстанки стала тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причиной пневмонии, в свою очередь, стал коронавирус.





Второму погибшему было 50 лет. Он был госпитализирован 21 марта, но болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. У двух близких членов семьи также зарегистрирована коронавирусная инфекция.





Третий случай зарегистрирован в Карагандинской области. Мужчина 62 лет был госпитализирован 31 марта в инфекционную больницу с двусторонней пневмонией в очень тяжелом состоянии, ранее он за медицинской помощью не обращался. В реанимации ему проводились все мероприятия согласно установленному протоколу безопасности. К сожалению, старания медиков не увенчались успехом, в 7 часов утра мужчина скончался. Погибший работал нотариусом в городе Темиртау.

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