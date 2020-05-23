Полугодовалый ребенок заразился коронавирусом в Алматинской области

Талдыкорган. 22 мая. Kazakhstan Today - Шестимесячный ребенок заразился коронавирусом в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Алматинской области зарегистрировано еще 24 случая заражения коронавирусом. Заболевшие - жители Кегенского, Илийского, Ескельдинского, Аксуского районов и города Талдыкоргана. Самый старший из них - 76-летний пенсионер, самый младший - шестимесячный ребенок", -сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Заболевшие были выявлены в ходе прохождения медицинской комиссии, обращения за медицинской помощью, а также обследования тех, кто ранее контактировал с больными. Сейчас все пациенты доставлены в инфекционные отделения Талдыкорганского военного госпиталя, Карасайской и Шелекской районных больниц.

Выявлено 143 контактных лица, все они изолированы, проводятся эпидемиологические обследования.

Так, по состоянию на 21 мая 2020 года в Алматинской области число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 262.

Всего в Казахстане зарегистрировано 7597 случаев КВИ, выздоровело 3958 человек, 35 скончались.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 5,226 млн случаев заболевания КВИ, более 2,1 млн выздоровели, скончалось более 335 тыс. человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства