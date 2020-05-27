Правила для контактных с больными COVID-19 изменили в Казахстане

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По словам Айжан Есмагамбетовой, теперь их делят на близкие и потенциальные контакты.
Близкие контакты - те, кто находились с больным на расстоянии меньше полутора метров более 15 минут. Потенциальные контакты - те, кто находились с больным в закрытом помещении на расстоянии более полутора метров более 15 минут.
Близким контактным теперь могут разрешить оставаться на домашнем карантине под расписку (раньше они подлежали обязательному тестированию на ПЦР и карантинизации в карантинные стационары).
Потенциальные контакты также тестируются на COVID-19, но при этом теперь они, не имея симптомов, могут не изолироваться.
Также главный государственный санитарный врач РК разъяснила почему необходимо носить маски на улице.
Ношение масок в закрытом помещении обязательно. Еще раз напомню, что цифра варьируется в зависимости от ситуации. Бывают случаи, когда до 70 процентов регистрируются больные с бессимптомным течением. При этом он является переносчиком инфекции. Мы три-четыре раза за минуту касаемся своего лица. Касание руками лица, глаз - это и есть путь передачи инфекции. Маска закрывает рот, нос и лишний раз не прикоснешься к лицу. Делаем мы это непроизвольно. Именно для этого рекомендуется носить маски на улице. Это минимизирует риски заболеваемости КВИ", - отметила она.
По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 8969 случаев КВИ, 4560 человек выздоровели, 35 скончались.
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