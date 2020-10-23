Пять человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 22 октября зарегистрировано 1806 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2716 человек, среди которых 177 детей. В стационарах находится – 2118 пациентов, на амбулаторном уровне – 598. 101 человек находятся в тяжелом состоянии, 10 – в состоянии крайней степени тяжести, 15 - на аппаратах ИВЛ.
Напомним, по состоянию на 23.59 21 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 907 заболевших коронавирусом.
За прошедшие сутки зафиксирован 181 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 45 человек выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 36 381, летальных случаев - 390, выздоровевших - 28 363 человека.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства