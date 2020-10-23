Пять человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 2 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 22 октября зарегистрировано 1806 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2716 человек, среди которых 177 детей. В стационарах находится – 2118 пациентов, на амбулаторном уровне – 598. 101 человек находятся в тяжелом состоянии, 10 – в состоянии крайней степени тяжести, 15 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксирован 181 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 45 человек выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 36 381, летальных случаев - 390, выздоровевших - 28 363 человека.

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