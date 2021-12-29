Ревакцинировать 9 млн казахстанцев в первом полугодии 2022 года поручил Мамин

Фото: УВП города Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин на заседании правительства дал поручение ревакцинировать 9 млн казахстанцев в первом полугодии 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Премьер-министр поручил повысить темпы массовой ревакцинации населения, активизировав соответствующую информационно-разъяснительную работу.

Необходимо усилить работу по массовой ревакцинации. В первом полугодии 2022 года следует ревакцинировать около девяти миллионов человек", - сказал Мамин.

Прививаться будут граждане, для которых в зависимости от вида поставленной ранее вакцины прошло шесть месяцев с момента вакцинации вторым компонентом, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Также с учетом роста заболеваемости в мире Мамин обратил особое внимание на строгую обязательность соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе масочного режима в помещениях и общественном транспорте, а также социальной дистанции в местах скопления людей.

Напомним, на сегодняшний день вакцинировано более 9 млн человек первым компонентом — это почти 80% взрослого населения, и около 8,5 млн человек, или 75% взрослого населения — вторым компонентом.



