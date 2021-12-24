Россия зарегистрировала препарат от разных вариантов SARS-CoV-2

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МОСКВА. 23 ДЕКАБРЯ - Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало препарат "МИР 19", предназначенный для лечения коронавируса SARS-CoV-2, который универсален против всех известных вариантов, включая штамм Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Препарат "МИР 19" был разработан в ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" по поручению главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероники Скворцовой.

Как сообщили в пресс-службе ФМБА, особенность препарата заключается в его работе на генном уровне. "МИР 19" (аббревиатура от малой интерферирующей РНК и COVID-19) избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК коронавируса, при этом не затрагивая геном человека, пишет RT

Расшифровка генома вируса SARS-CoV-2 позволила установить оптимальные мишени внутри него. Оптимальной биомишенью является самая консервативная последовательность РНК вируса, кодирующая фермент - РНК-полимеразу вируса. Без этого фермента вирус утрачивает способность размножаться внутри организма", - объяснила Скворцова.

В ходе исследований был установлен вариант малой интерферирующей РНК, наиболее эффективный против любых известных линий развития коронавируса SARS-CoV-2.

Установлена полная идентичность "МИР 19" и мишени в геноме всех известных линий вируса, включая Омикрон. Не выявлено ни одной мутации, что делает препарат универсальным против разных вариантов SARS-CoV-2", - пояснила глава ФМБА.

Отмечается, что доклинические исследования показали выраженный противовирусный эффект препарата (снижение вирусной нагрузки в 10 тысяч раз) и его низкую токсичность. Результаты были опубликованы в ведущем мировом журнале по иммунологии Allergy.

В ходе клинических испытаний была доказана безопасность и эффективность лекарства. В ФМБА подчеркнули, что "МИР 19" не оказывает воздействия на организм человека, поскольку его цель именно коронавирус. В связи с этим не было установлено развития побочных реакций у пациентов.

Препарат исследовался в "красной зоне" коронавирусного стационара у пациентов со средней степенью тяжести COVID-19, в результате чего была доказана его эффективность в сравнении со стандартной терапией.

По итогам завершения второй фазы клинических исследований, которая показала высокодостоверные преимущества препарата "МИР 19" перед стандартной терапией, был сформирован и направлен отчет для процедуры регистрации препарата", - сообщили в ФМБА.

Как рассказал директор Института иммунологии Муса Хаитов, зарегистрированное лекарство предназначено для ингаляционного применения в условиях стационара.

В готовом виде "МИР 19" вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. В состав препарата входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути", - заявил он.

Отмечается, что "МИР 19" будет выпускаться на площадке Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток и предприятия по производству бактерийных препаратов ФМБА России.

Новый тест и распространение штамма "омикрон"

Директор центра "Вектор" Ринат Максютов, комментируя распространение штамма "омикрон", подчеркнул, что российские тест-системы надёжно выявляют все известные варианты коронавируса SARS-CoV-2 и пока не нуждаются в модификации.

В интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" он также рассказал, что специалисты Роспотребнадзора дополнительно разработали тест-системы, которые не только позволяют выявить, болен ли человек коронавирусом, но и определить, если это штамм "омикрон".

По его словам, сейчас такие системы проходят лабораторные исследования и в случае необходимости станут доступны для применения в ПЦР-лабораториях.

Он добавил, что, согласно предварительной оценке, вариант вируса "омикрон" распространяется практически в три раза быстрее по сравнению со штаммом "дельта".

В свою очередь, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что у "омикрона" нет специфических симптомов, позволяющих отличить его от других заболеваний, включая грипп.

В беседе с "Москвой 24" он отметил, что этот вариант вируса может начинаться с головных болей, недомогания, как герпетическая инфекция. По словам специалиста, заболевание может протекать бессимптомно или с минимальной симптоматикой.

Зачастую обращаются с ним ("омикроном". — RT) уже люди, когда появляются признаки пневмонии, дыхательной недостаточности, а до этого не чувствовали течение заболевания", — добавил Тимаков.