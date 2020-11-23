Си Цзиньпин предложил создать международный механизм "кода здоровья"

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Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, который в этом году проходит в онлайн-формате, выдвинул предложение создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья", в основе которого будут результаты тестов на коронавирус, передает Kazakhstan Today.

Китай предлагает создать международный механизм "кодов здоровья" на основе результатов тестов на нуклеиновую кислоту в форме международных взаимно признаваемых QR-кодов и надеется, что в нем примут участие и другие страны", - цитирует Си Цзиньпина агентство " Прайм ".

Китайский лидер не стал уточнять, на какой платформе и на основании какой информации, помимо упомянутой, должен будет функционировать этот механизм.

В КНР система так называемых "кодов здоровья" работает с весны. У каждого города есть своя собственная система в социальной сети WeChat или в Alipay. Местные жители и гости обязаны в системе зарегистрироваться и показывать "код здоровья" того города, где находятся.

Этот код собирает данные о местах, где был человек, и в зависимости от того, безопасные или нет эти районы с точки зрения эпидемической ситуации, показывает цвет. Всего этих цветов три - зеленый, оранжевый и красный.

Зайти в любое здание, транспортное средство, на мероприятие, в общественные места человек может, только если у него "код здоровья" зеленый. Если его данные указывают на то, что он болен и может представлять потенциальную опасность для окружающих, то он получите красный код, то есть ему нельзя посещать общественные места.

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