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Спекуляцию с ценами на лекарства выявила в столичных аптеках мониторинговая группа

08.07.2020, 19:15 8263
Спекуляцию с ценами на лекарства выявила в столичных аптеках мониторинговая группа
Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today -Менеджеры проекта "Астана -- адалдык аланы" совместно со специальной мониторинговой группой при департаменте антикоррупционной службы и членами комиссии партийного контроля провели мониторинг нескольких городских аптек, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана, основанием послужили жалобы граждан с указанием названий лекарств и аптек. 
 
Руководитель проекта "Астана - адалдык аланы" Мирас Шекенов провел беседу с руководителями аптек, которые признали факт нарушений. 
 

Сегодня были проверены три аптеки, в двух из них факт завышения цен подтвердился. Результаты отправим в фармконтроль для принятия мер. Также хотелось бы отметить, что с завтрашнего дня в городе начнут работать специальные партийные мониторинговые группы, которые будут проверять все аптеки. Более того, призываю всех граждан по факту высоких цен на лекарства отправлять сообщения на номер в WhatsApp +7 702 000 24 94. Любое необоснованное завышение цен на медпрепараты в настоящее время является нарушением приказа министра здравоохранения", - подчеркнул Шекенов. 

 
Если имеются сомнения в цене лекарства, можно проверить его максимально предельную розничную стоимость через приложение DARI.KZ, на официальном сайте ndda.kz либо в утвержденном приказе министра здравоохранения РК по ссылке adilet.zan.kz. 
 
5 и 6 июля выявлено 18 правонарушений в Нур-Султане, Шымкенте, в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской областях. У перекупщиков изъято 182 тыс. упаковок различных лекарств средств ориентировочной стоимостью свыше 727 млн тенге.
 
7 июля глава государства обратился к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос на лекарства.
 

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