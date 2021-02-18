Список лабораторий, получивших разрешение на проведение ПЦР-диагностики КВИ по Алматы

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Акимат города представил список лабораторий, получивших разрешение на проведение ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции по Алматы, передает Kazakhstan Today.
Среди получивших разрешение:
1. Филиал НЦЭ по Алматы, Медеуский район, улица Жибек Жолы, 3;
2. РГП на ПХВ "НПЦ Санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга", Бостандыкский район, улица Ауэзова, 84;
3. ТОО "КДЛ ОЛИМП", Алмалинский район, улица Толе би, 83;
4. ТОО "Medical Partners Korea Qazagstan", Медеуский район, улица Аль-Фараби, БЦ "Нурлытау";
5. ТОО "Инносол", Алмалинский район, улица Казыбека би, 96;
6. Модульная лаборатория ДГКИБ, Алатауский район, микрорайон Теректы, улица Ташкентский тракт, 541;
7. ТОО "Гамма-лаб", Бостандыкский район Ходжанова, 55-а;
8. ТОО "Аквалаб", Жетысуский район, улица Сейфуллина, 287;
9. ТОО "Приват клиник", Бостандыкский район, микрорайон Мирас, 45;
10. ТОО "Центр молекулярной медицины", Алмалинский район, улица Айтиева, 130;
11. ТОО "EL Lab", Бостандыкский район, микрорайон Каргалы, улица Кенесары хана, 61-а;
12. ТОО "Алатау клиник", Алатауский район, улица Талды Арал, 2;
13. ТОО "Иммунотест", Бостандыкский район, улица Габдуллина, 24;
14. ТОО "Национальный центр биотехнологии", Турксибский район, улица Капальская, 14;
15. ТОО "Нурлаб", Жетысуский район, улица Беспакова, 60-б;
16. ГКИБ имени И. Жекеновой, Бостандыкский район, улица Байзакова, 295.
17. ННЦООИ имени М. Айкимбаева, Турксибский район, улица Капальская, 14;
18. ТОО "Инвитро", Медеуский район, улица Кунаева, 32;
19. ТОО " Кас Мед", Бостандыкский район, улица Байкадамова, 5;
20. ТОО "SM Lab", Алмалинский район, улица Шагабутдинова, 169;
21. ТОО " ЛИМиБ", Жетысуский район, улица Беспакова, 60-б, 2-й этаж;
22. ТОО " Медицина 100+", Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-2, улица Ашимова, 1К;
23. ПЦР лаборатория ННЦФ, Медеуский район, улица Бекхожина, 5;
24. ТОО "МИПО", Бостандыкский район, улица Торайгырова, 49/1.
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