Среди заболевших COVID-19 в Казахстане 42% - контактные

Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Оперативный штаб по коронавирусу представил статистические данные по казахстанцам, зараженным коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Согласно предоставленной информации, 23% заболевших (68 человек) - завозные, 35% (103 случая) - местные и 42% (123 случая) - контактные.

Как сообщается на сайте Национального центра общественного здравоохранения , семь человек болеют тяжелой формой коронавирусной инфекции, 28 - средней степени тяжести, остальные - легкой формой.

Напомним, по состоянию на 12.45 в Казахстане подтверждены 294 случая регистрации коронавируса : Нур-Султан - 167 случаев; Алматы - 73 случая; Карагандинская область - 7 случаев; Атырауская область - 12 случаев; Акмолинская область - 9 случаев; Жамбылская область - 3 случая; Шымкент - 2 случая; Восточно-Казахстанская область - 2 случая; Алматинская область - 7 случаев; Актюбинская область - 2 случая; Северо-Казахстанская область - 1 случай; Павлодарская область - 1 случай; Мангистауская область - 1 случай; Кызылординская область - 5 случаев; Западно-Казахстанская область - 2 случая.

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