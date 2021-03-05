Столичным рынкам разрешили работать в выходные

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписал новое постановление об ограничительных и карантинных мерах в городе, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает официальный сайт городского акимата.

Новое постановление предусматривает ряд изменений. В частности, увеличено время работы рынков, в том числе разрешена их деятельность и в выходные дни. Также количество сотрудников учреждений, которые должны работать удаленно, сокращено до 50%.

В опубликованном документе также расписан алгоритм работы субъектов бизнеса с мобильным приложением "Ashyq".

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По состоянию на 23.59 3 марта в Казахстане зарегистрировано 215 610 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 804 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 215 610 случаев, из них в Нур-Султане - 25 312 (+84).

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