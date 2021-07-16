Сводка эпидситуации в Казахстане на 15 июля

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НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 14 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 472 106 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5314 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 1576;

в городе Алматы – 850;

в городе Шымкенте – 416;

в Акмолинской области – 160;

в Актюбинской области – 204;

в Алматинской области – 144;

в Атырауской области – 299;

в ВКО – 79;

в Жамбылской области – 71;

в ЗКО – 234;

в Карагандинской области – 603;

в Костанайской области – 104;

в Кызылординской области – 84;

в Мангистауской области – 189;

в Павлодарской области – 156;

в СКО – 86;

в Туркестанской области – 59.

В Казахстане за сутки 2756 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 420 984 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 15 июля лечение от КВИ продолжают получать 47 828 человек (46 306 КВИ+ и 1522 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 15 280 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 32 548 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 919 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 212 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 126 пациентов.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 14 июля зарегистрировано 4816 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 13 июля от КВИ скончались 47 человек.





13 июля зафиксировано 127 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 82 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 58 213, летальных случаев – 1054, выздоровевших – 53 177.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне – Алматинская и Жамбылская области.

В "зеленой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

На 14 июля в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 4 705 675 человек, 2-м компонентом провакцинировано 2 597 505 человек.

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