Сводка эпидситуации в Казахстане на 1 февраля

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 31 января 2021 года в Казахстане выявлено 187 970 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1259 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 187 970 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 22 284 (+61);

в городе Алматы - 22 128 (+116);

в ВКО - 20 240 (+81);

в Атырауской области - 16 092 (+78);

в Карагандинской области - 13 873 (+86);





в Павлодарской области - 13 610 (+246);

в ЗКО – 11 058 (+87);

в СКО - 10 954 (+85);

в Акмолинской области - 10 964 (+197);

в Костанайской области - 10 309 (+88);

в Алматинской области - 9287 (+62);

в городе Шымкенте - 5876 (+9);

в Жамбылской области - 5581 (+14)4

в Туркестанской области - 4102 (+25);

в Мангистауской области - 4048 (+10);

в Актюбинской области - 3955 (+5);

в Кызылординской области - 3609 (+9).

В Казахстане 854 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 168 768 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 1 февраля лечение от КВИ продолжают получать 28 050 человек (16 646 КВИ+ и 11 404 КВИ-), из них в стационарах находятся 6414 пациентов, на амбулаторном уровне - 21 636 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 260 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 52 пациента;

• на аппарате ИВЛ - 42 пациента.

На 30 января 2021 года зарегистрировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 157 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 47 874, случаев с летальным исходом - 570, всего выздоровели – 35 900 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 1 февраля зарегистрировано 2556 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

с 1 февраля в Казахстане начинается вакцинация от COVID-19 "Спутник V". В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и др. К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Напомним,. В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и др. К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.

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