Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 июля (дополнено)

Фото из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 21 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 509 998 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 1369;

в городе Алматы – 993;

в городе Шымкенте – 418;

в Акмолинской области – 186;

в Актюбинской области – 192;

в Алматинской области – 178;

в Атырауской области – 386;

в ВКО – 107;

в Жамбылской области – 97;

в ЗКО – 170;

в Карагандинской области – 698;

в Костанайской области – 149;

в Кызылординской области – 139;

в Мангистауской области – 207;

в Павлодарской области – 197;

в СКО – 99;

в Туркестанской области – 123.

В Казахстане за сутки 2487 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 439 010 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 22 июля лечение от КВИ продолжают получать 67 475 человек (65 808 КВИ+ и 1667 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 20 526 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 46 949 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1 190 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 272 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 168 пациентов.

Дополнено: 20 июля зафиксированы 34 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 70 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 58 917, летальных случаев – 3575, выздоровевших – 53 675.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 21 июля 2021 года зарегистрировано 5180 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 20 июля от КВИ скончались 64 человека.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

На 21 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 009 408 человек, 2-м компонентом провакцинировано 2 992 214 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства