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Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 января

25.01.2021 209818
Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 января
Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 24 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 178 454 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 178 454 случая, из них:
 
в городе Нур-Султан - 21 485 (+211);
 
в городе Алматы - 21 276 (+135);
 
в ВКО - 19 835 (+31);
 
в Атырауской области - 15 598 (+101);
 
в Карагандинской области - 13 308 (+82);
 
в Павлодарской области - 11 912 (+217);
 
в ЗКО – 10 393 (+89);
 
в СКО - 10 214 (+107);
 
в Акмолинской области - 9518 (+219);
 
в Костанайской области - 9487 (+137);
 
в Алматинской области - 8791 (+79);
 
в городе Шымкент - 5796 (+9);
 
в Жамбылской области - 5426 (+18);
 
в Туркестанской области - 4002 (+16);
 
в Мангистауской области - 3971 (+11);
 
в Актюбинской области - 3898 (+9);
 
в Кызылординской области - 3544 (+9).
 
В Казахстане 827 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 160 313 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 25 января лечение от КВИ продолжают получать 27 360 человек (15 661 КВИ+ и 11 699 КВИ-), из них в стационарах находятся 6827 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 533 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 311 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 43 пациента;
 
• на аппарате ИВЛ - 42 пациента.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 25 января зарегистрировано 2480 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
На 23 января 2021 года зарегистрировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 34 человека.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 47 437, случаев с летальным исходом - 555, всего выздоровели - 35 183 человека.
 

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