Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 января

Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 24 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 178 454 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 178 454 случая, из них:

в городе Нур-Султан - 21 485 (+211);

в городе Алматы - 21 276 (+135);

в ВКО - 19 835 (+31);

в Атырауской области - 15 598 (+101);

в Карагандинской области - 13 308 (+82);

в Павлодарской области - 11 912 (+217);

в ЗКО – 10 393 (+89);

в СКО - 10 214 (+107);

в Акмолинской области - 9518 (+219);

в Костанайской области - 9487 (+137);

в Алматинской области - 8791 (+79);

в городе Шымкент - 5796 (+9);

в Жамбылской области - 5426 (+18);

в Туркестанской области - 4002 (+16);

в Мангистауской области - 3971 (+11);

в Актюбинской области - 3898 (+9);

в Кызылординской области - 3544 (+9).

В Казахстане 827 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 160 313 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 25 января лечение от КВИ продолжают получать 27 360 человек (15 661 КВИ+ и 11 699 КВИ-), из них в стационарах находятся 6827 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 533 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 311 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 43 пациента;

• на аппарате ИВЛ - 42 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 25 января зарегистрировано 2480 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 23 января 2021 года зарегистрировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 34 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 47 437, случаев с летальным исходом - 555, всего выздоровели - 35 183 человека.

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