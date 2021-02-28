Сводка эпидситуации в Казахстане на 27 февраля

За прошедшие сутки зарегистрировано 806 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 212 018 случаев, из них:
в городе Нур-Султане - 24 961 (+137);
в городе Алматы - 24 878 (+105);
в ВКО - 21 945 (+48);
в Атырауской области - 17 121 (+39);
в Павлодарской области - 17 455 (+79);
в Карагандинской области - 15 348 (+40);
в Акмолинской области - 13 510 (+70);
в ЗКО - 12 910 (+66);
в СКО - 12 275 (+30);
в Костанайской области - 12 249 (+64);
в Алматинской области - 10 727 (+64);
в городе Шымкенте - 6123 (+12);
в Жамбылской области - 5935 (+20);
в Туркестанской области - 4276 (+9);
в Мангистауской области - 4219 (+5);
в Актюбинской области - 4251 (+12);
в Кызылординской области - 3835 (+6).
В Казахстане за сутки 631 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 195 752 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 27 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 280 человек (13 523 КВИ+ и 6 757 КВИ-), из них в стационарах находятся 4380 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 900 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 253 пациента;
• в состоянии крайней степени тяжести - 49 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 42 пациента.
На 25 февраля 2021 года зарегистрировано 54 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 216 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 226, случаев с летальным исходом - 620, всего выздоровели - 41 849 человек.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 26 февраля зарегистрировано 2743 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 февраля 2021 года, в "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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