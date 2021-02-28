Сводка эпидситуации в Казахстане на 27 февраля

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 26 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 212 018 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 806 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 212 018 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 24 961 (+137);

в городе Алматы - 24 878 (+105);

в ВКО - 21 945 (+48);

в Атырауской области - 17 121 (+39);

в Павлодарской области - 17 455 (+79);

в Карагандинской области - 15 348 (+40);

в Акмолинской области - 13 510 (+70);

в ЗКО - 12 910 (+66);

в СКО - 12 275 (+30);

в Костанайской области - 12 249 (+64);

в Алматинской области - 10 727 (+64);

в городе Шымкенте - 6123 (+12);

в Жамбылской области - 5935 (+20);

в Туркестанской области - 4276 (+9);

в Мангистауской области - 4219 (+5);

в Актюбинской области - 4251 (+12);

в Кызылординской области - 3835 (+6).

В Казахстане за сутки 631 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 195 752 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 27 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 280 человек (13 523 КВИ+ и 6 757 КВИ-), из них в стационарах находятся 4380 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 900 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 253 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести - 49 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 42 пациента.

На 25 февраля 2021 года зарегистрировано 54 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 216 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 226, случаев с летальным исходом - 620, всего выздоровели - 41 849 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 26 февраля зарегистрировано 2743 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 февраля 2021 года, в "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.





В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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