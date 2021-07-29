Сводка эпидситуации в Казахстане на 28 июля

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 27 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 549 628 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 6925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 1531;
в городе Алматы – 1250;
в городе Шымкенте – 421;
в Акмолинской области – 210;
в Актюбинской области – 191;
в Алматинской области – 220;
в Атырауской области – 430;
в ВКО – 312;
в Жамбылской области – 137;
в ЗКО – 197;
в Карагандинской области – 920;
в Костанайской области – 213;
в Кызылординской области – 150;
в Мангистауской области – 267;
в Павлодарской области – 225;
в СКО – 134;
в Туркестанской области – 117.
В Казахстане за сутки 5 096 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 457 098 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 28 июля лечение от КВИ продолжают получать 89 058 человек (86 911 КВИ+ и 2147 КВИ-), из них
- в стационарах находятся 24 748 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 64 310 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1500 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 319 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 160 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 27 июля 2021 года зарегистрировано 5619 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 26 июля от КВИ скончались 81 человек.
26 июля 2021 года зафиксированы 324 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 летальных исходов и 97 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 60 018, летальных случаев – 3660, выздоровевших – 54 211.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 июля 2021 года, в "красной" зоне – Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне – Туркестанская область.
На 27 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 230 750 человек, 2-м компонентом провакцинировано 3 436 617 человек.
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