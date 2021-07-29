Сводка эпидситуации в Казахстане на 28 июля

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 27 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 549 628 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 1531;

в городе Алматы – 1250;

в городе Шымкенте – 421;

в Акмолинской области – 210;

в Актюбинской области – 191;

в Алматинской области – 220;

в Атырауской области – 430;

в ВКО – 312;

в Жамбылской области – 137;

в ЗКО – 197;

в Карагандинской области – 920;

в Костанайской области – 213;

в Кызылординской области – 150;

в Мангистауской области – 267;

в Павлодарской области – 225;

в СКО – 134;

в Туркестанской области – 117.

В Казахстане за сутки 5 096 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 457 098 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 28 июля лечение от КВИ продолжают получать 89 058 человек (86 911 КВИ+ и 2147 КВИ-), из них

- в стационарах находятся 24 748 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 64 310 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1500 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 319 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 160 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 27 июля 2021 года зарегистрировано 5619 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 26 июля от КВИ скончались 81 человек.





26 июля 2021 года зафиксированы 324 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 летальных исходов и 97 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 60 018, летальных случаев – 3660, выздоровевших – 54 211.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 июля 2021 года, в "красной" зоне – Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне – Туркестанская область.

На 27 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 230 750 человек, 2-м компонентом провакцинировано 3 436 617 человек.

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