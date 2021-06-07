Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 июня

За прошедшие сутки зарегистрировано 1189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 181;
в Алматы - 161;
в Шымкенте - 49;
в Акмолинской области - 77;
в Актюбинской области - 28;
в Алматинской области - 65;
в Атырауской области - 59;
в ВКО - 87;
в Жамбылской области - 31;
в ЗКО - 90;
в Карагандинской области - 195;
в Костанайской области - 38;
в Кызылординской области - 11;
в Мангистауской области - 31;
в Павлодарской области - 59;
в СКО - 10;
в Туркестанской области - 17.
По данным Минздрава, всего в стране от COVID-19 выздоровело 364 975 человек.
На 5 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 689 человек (23 867 КВИ+ и 822 КВИ-), из них в стационарах находятся 8684 пациента, на амбулаторном уровне - 16 005 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 565 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 114 пациентов, на аппарате ИВЛ - 75 пациентов", - говорится в сообщении.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 июня 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан и Карагандинская область, в "желтой" зоне - Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области, в "зелёной" зоне - Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.
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