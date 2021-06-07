Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 июня

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 4 июня 2021 года в Казахстане 392 884 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 181;

в Алматы - 161;

в Шымкенте - 49;

в Акмолинской области - 77;

в Актюбинской области - 28;

в Алматинской области - 65;

в Атырауской области - 59;

в ВКО - 87;

в Жамбылской области - 31;

в ЗКО - 90;

в Карагандинской области - 195;

в Костанайской области - 38;

в Кызылординской области - 11;

в Мангистауской области - 31;

в Павлодарской области - 59;

в СКО - 10;

в Туркестанской области - 17.

По данным Минздрава, всего в стране от COVID-19 выздоровело 364 975 человек.

На 5 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 689 человек (23 867 КВИ+ и 822 КВИ-), из них в стационарах находятся 8684 пациента, на амбулаторном уровне - 16 005 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 565 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 114 пациентов, на аппарате ИВЛ - 75 пациентов", - говорится в сообщении.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 июня 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан и Карагандинская область, в "желтой" зоне - Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области, в "зелёной" зоне - Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.

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