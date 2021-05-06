Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 мая

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - По состоянию на 23.59 4 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 332 369 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2298 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 332 369 случаев, из них:
в городе Алматы – 57 171 (+645);
в городе Нур-Султане – 47 014 (+285);
в ВКО – 25 286 (+87);
в Карагандинской области – 24 541 (+239);
в Атырауской области – 22 238 (+85);
в Алматинской области – 22 158 (+189);
в Павлодарской области – 21 398 (+116);
в ЗКО – 19 809 (+129);
в Акмолинской области – 18 998 (+135);
в Костанайской области – 14 843 (+26);
в СКО – 14 070 (+13);
в городе Шымкенте – 9807 (+80);
в Актюбинской области – 9587 (+71);
в Жамбылской области – 8145 (+65);
в Мангистауской области – 5896 (+42);
в Кызылординской области – 5863 (+69);
в Туркестанской области – 5545 (+22).
В Казахстане за сутки 2663 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 284 371 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 5 мая лечение от КВИ продолжают получать 44 572 человека (44 202 КВИ+ и 370 КВИ-), из них в стационарах находятся 15 015 пациентов, на амбулаторном уровне – 29 557 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 784 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести – 196 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 117 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 4 мая зарегистрировано 3796 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 3 мая от КВИ скончались 34 человек.
На 3 мая 2021 года зарегистрировано 29 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 65 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 53 122, случаев с летальным исходом – 817, всего выздоровели – 51 935 человек.
На 5 мая 1 486 543 человек провакцинировано в РК.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 мая 2021 года, в "красной" зоне находятся: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области.
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