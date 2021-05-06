Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 мая

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - По состоянию на 23.59 4 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 332 369 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2298 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 332 369 случаев, из них:

в городе Алматы – 57 171 (+645);

в городе Нур-Султане – 47 014 (+285);

в ВКО – 25 286 (+87);

в Карагандинской области – 24 541 (+239);

в Атырауской области – 22 238 (+85);

в Алматинской области – 22 158 (+189);

в Павлодарской области – 21 398 (+116);

в ЗКО – 19 809 (+129);

в Акмолинской области – 18 998 (+135);

в Костанайской области – 14 843 (+26);

в СКО – 14 070 (+13);

в городе Шымкенте – 9807 (+80);

в Актюбинской области – 9587 (+71);

в Жамбылской области – 8145 (+65);

в Мангистауской области – 5896 (+42);

в Кызылординской области – 5863 (+69);

в Туркестанской области – 5545 (+22).

В Казахстане за сутки 2663 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 284 371 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 5 мая лечение от КВИ продолжают получать 44 572 человека (44 202 КВИ+ и 370 КВИ-), из них в стационарах находятся 15 015 пациентов, на амбулаторном уровне – 29 557 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 784 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 196 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 117 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 4 мая зарегистрировано 3796 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 3 мая от КВИ скончались 34 человек.

На 3 мая 2021 года зарегистрировано 29 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 65 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 53 122, случаев с летальным исходом – 817, всего выздоровели – 51 935 человек.

На 5 мая 1 486 543 человек провакцинировано в РК.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 мая 2021 года, в "красной" зоне находятся: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области.

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