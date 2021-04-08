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Сводка эпидситуации в Казахстане на 7 апреля

07.04.2021 285310
Сводка эпидситуации в Казахстане на 7 апреля
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 6 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 258 917 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 2080 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 258 917 случаев, из них:
 
в городе Алматы – 38 228 (+620);
 
в городе Нур-Султан – 33 429 (+372);
 
в ВКО – 23 096 (+39);
 
в Павлодарской области – 19 330 (+25);
 
в Атырауской области – 19 309 (+102);
 
в Карагандинской области – 18 386 (+144);
 
в Акмолинской области – 15 699 (+73);
 
в ЗКО – 15 775 (+98);
 
в Алматинской области – 15 286 (+280);
 
в Костанайской области – 14 030 (+34);
 
в СКО – 13 168 (+20);
 
в городе Шымкенте – 7231 (+72);
 
в Жамбылской области – 6574 (+31);
 
в Актюбинской области – 6003 (+121);
 
в Туркестанской области – 4598 (+13);
 
в Мангистауской области – 4552 (+11);
 
в Кызылординской области – 4223 (+25).
 
В Казахстане за сутки 1711 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 228 089 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 7 апреля лечение от КВИ продолжают получать 28 624 человека (27 672 КВИ+ и 952 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 477 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 147 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии – 474 пациента; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести – 148 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ – 79 пациентов.
 
На 5 апреля 2021 года зарегистрировано 116 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 163 человека.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 50 955, случаев с летальным исходом – 713, всего выздоровели – 49 290 человек.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 6 апреля зарегистрировано 3156 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 

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