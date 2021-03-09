Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 марта

Нур-Султан. 8 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 7 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 218 754 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 653 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 218 754 случая, из них:

в городе Нур-Султане - 25 714 (+42);

в городе Алматы - 25 996 (+141);

в ВКО - 22 315 (+21);

в Атырауской области - 17 441 (+43);

в Павлодарской области - 18 139 (+65);

в Карагандинской области - 15 749 (+38);

в Акмолинской области - 14 102 (+68);

в ЗКО - 13 426 (+34);

в СКО - 12 582 (+36);

в Костанайской области - 12 775 (+50);

в Алматинской области - 11 256 (+68);

в городе Шымкенте - 6290 (+8);

в Жамбылской области - 6055 (+15);

в Туркестанской области - 4328 (+3);

в Мангистауской области - 4282 (+2);

в Актюбинской области - 4401 (+13);

в Кызылординской области - 3903 (+6).

Кроме того за прошедшие сутки в стране от КВИ выздоровели 480 человек. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 202 230 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 8 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 838 человек (13 712 КВИ+ и 5 126 КВИ-), из них в стационарах находятся 4556 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 282 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 238 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 60 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 38 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 7 марта зарегистрировано 2812 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





На 6 марта 2021 года зарегистрировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 195 человек.

Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 573, случаев с летальным исходом - 644, всего выздоровели - 43 803 человека.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 марта 2021 года, в "желтой" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области. Все остальные регионы в "зеленой" зоне.

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