Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 мая

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НУР-СУЛТАН. 8 МАЯ - По состоянию на 23.59 7 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 340 239 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2587 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 340 239 случаев, из них:

в городе Алматы – 59 157 (+646);

в городе Нур-Султане – 48 475 (+477);

в ВКО – 25 572 (+94);

в Карагандинской области – 25 282 (+246);

в Алматинской области – 22 773 (+186);

в Атырауской области – 22 482 (+82);

в Павлодарской области – 21 767 (+127);

в ЗКО – 20 247 (+142);

в Акмолинской области – 19 371 (+135);

в Костанайской области – 14 916 (+24);

в СКО – 14 154 (+32);

в городе Шымкенте – 10 131 (+115);

в Актюбинской области – 9849 (+89);

в Жамбылской области – 8354 (+65);

в Мангистауской области – 6073 (+57);

в Кызылординской области – 5986 (+33);

в Туркестанской области – 5650 (+37).

В Казахстане за сутки 2333 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 294 162 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 8 мая лечение от КВИ продолжают получать 42 695 человек (42 188 КВИ+ и 507 КВИ-), из них в стационарах находится - 14 656 пациент, на амбулаторном уровне - 28 039 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 803 пациента,

- в состоянии крайней степени тяжести - 174 пациентов,

- на аппарате ИВЛ - 106 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 7 мая зарегистрировано 3889 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 6 мая от КВИ скончался 31 человек.

На 6 мая 2021 года зарегистрировано 119 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровело 83 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 53 519, случаев с летальным исходом - 829, всего выздоровели - 52 183 человек.

1 661 609 человек провакцинировано в Казахстане на 8 мая.

Согласно матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 мая 2021 года в "красной" зоне находятся: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне: Жамбылская, Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

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