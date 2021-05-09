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Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 мая

08.05.2021 162676
Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 мая
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 8 МАЯ - По состоянию на 23.59 7 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 340 239 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 2587 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 340 239 случаев, из них:
 
в городе Алматы – 59 157 (+646);
 
в городе Нур-Султане – 48 475 (+477);
 
в ВКО – 25 572 (+94);
 
в Карагандинской области – 25 282 (+246);
 
в Алматинской области – 22 773 (+186);
 
в Атырауской области – 22 482 (+82);
 
в Павлодарской области – 21 767 (+127);
 
в ЗКО – 20 247 (+142);
 
в Акмолинской области – 19 371 (+135);
 
в Костанайской области – 14 916 (+24);
 
в СКО – 14 154 (+32);
 
в городе Шымкенте – 10 131 (+115);
 
в Актюбинской области – 9849 (+89);
 
в Жамбылской области – 8354 (+65);
 
в Мангистауской области – 6073 (+57);
 
в Кызылординской области – 5986 (+33);
 
в Туркестанской области – 5650 (+37).
 
В Казахстане за сутки 2333 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 294 162 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 8 мая лечение от КВИ продолжают получать 42 695 человек (42 188 КВИ+ и 507 КВИ-), из них в стационарах находится - 14 656 пациент, на амбулаторном уровне - 28 039 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 803 пациента, 
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 174 пациентов,
 
- на аппарате ИВЛ - 106 пациентов. 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 7 мая зарегистрировано 3889 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 6 мая от КВИ скончался 31 человек. 
 
На 6 мая 2021 года зарегистрировано 119 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровело 83 человека.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 53 519, случаев с летальным исходом - 829, всего выздоровели - 52 183 человек.
 
1 661 609 человек провакцинировано в Казахстане на 8 мая.
 
Согласно матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 мая 2021 года в "красной" зоне находятся: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области. 
 
В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области.
 
В "зеленой" зоне: Жамбылская, Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.
 

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