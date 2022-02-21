Сводка эпидситуации в РК: меньше тысячи новых случаев за сутки

ЛОНДОН. 20 ФЕВРАЛЯ - Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

95-летняя королева надеется, что сможет исполнять необременительные обязанности на следующей неделе, подчеркивается в сообщении, распространенном Букингемским дворцом.

Букингемский дворец подтверждает, что анализ королевы на коронавирус сегодня дал положительный результат, - цитирует заявление канцелярии ТАСС . - Ее Величество испытывает слабовыраженные симптомы простуды, но надеется продолжить исполнять необременительные обязанности в Виндзорском замке на предстоящей неделе. Она продолжит получать внимание врачей и будет следовать соответствующим рекомендациям".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил пожелания скорейшего выздоровления королеве Елизавете II.

Я уверен, что скажу от имени всех, пожелав Ее Величеству скорейшего выздоровления от ковида и быстрого восстановления крепчайшего здоровья", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье главой британского правительства в Twitter.

Свои пожелания выздоровления главе государства выразил и лидер британской Лейбористской партии Кир Стармер.

От своего имени и от всей Лейбористкой партии желаю Ее Величеству крепкого здоровья и быстрого восстановления. Поправляетесь быстрее, мадам", - написал в Twitter лидер основной оппозиционной силы Соединенного Королевства.

Свои наилучшие пожелания Ее Величеству адресуют и правительственные министры. Соответствующие записи в своих аккаунтах в Twitter уже сделали глава МВД Прити Пател и глава Минздрава Саджид Джавид.

Королева получила прививку от коронавируса одной из первых в стране. Точной информации о том, что это был за препарат, нет. Однако, по данным агентства PA, королева получила три прививки (полный курс из двух прививок и бустерную инъекцию).

10 февраля стало известно, что сын королевы, наследник престола принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусом. В марте 2020 года он перенес заболевание в легкой форме. При этом СМИ информировали, что принц Чарльз незадолго до повторного заражения встречался со своей матерью. Позднее инфекция была обнаружена у супруги принца - герцогини Корнуоллской Камиллы.

В октябре 2021 года королева была впервые за восемь лет госпитализирована и провела сутки в больнице, что объяснили необходимостью медицинского осмотра. Официально о каких-либо проблемах со здоровьем монарха не сообщалось, однако в последние месяцы она редко участвует в публичных мероприятиях и по настоянию врачей временно отказалась от дальних поездок и полностью от алкоголя.

Ее первым общественным мероприятием за несколько месяцев стала встреча с группой школьников, местных жителей и несколькими специально приглашенными гостями, которая прошла 5 февраля в ее любимом загородном поместье Сандрингем в графстве Норфолк, где умер ее отец Георг VI. 6 февраля она стала первым монархом в британской истории, перешагнувшим рубеж 70-летнего пребывания на троне. Эту дату планируется пышно отмечать летом 2022 года.