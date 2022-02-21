Сводка эпидситуации в РК: меньше тысячи новых случаев за сутки

НУР-СУЛТАН. 20 ФЕВРАЛЯ - Всего в Казахстане подтверждено 1 298 456 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 847 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:
в городе Нур-Султан - 61,
в городе Алматы - 263,
в городе Шымкент - 9,
в Акмолинской области -42,
в Актюбинской области - 14,
в Алматинской области - 65,
в Атырауской области - 6,
в ВКО - 43,
в Жамбылской области - 12,
в ЗКО - 20,
в Карагандинской области - 72,
в Костанайской области - 73,
в Кызылординской области - 2,
в Мангистауской области - 7,
в Павлодарской области - 73,
в СКО - 84,
в Туркестанской области - 1.
В Казахстане 3 533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 251 641 человек.
На 19 февраля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 343 975 человек, вторым компонентом - 8 930 095 человек.
На 20 февраля лечение от КВИ продолжают получать 34 417 человек (33 272 КВИ+ и 1 145 КВИ-), из них:
в стационарах находится 4 545 пациентов,
на амбулаторном уровне 29 872 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии 258 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести - 105 пациентов,
на аппарате ИВЛ - 77 пациентов.
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологическои? ситуации в регионах Казахстана на 20 февраля в "краснои?" зоне остаются: Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.