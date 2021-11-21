Сводка эпидситуации в РК: расширилась "зеленая" зона

НУР-СУЛТАН. 20 НОЯБРЯ - На 20 ноября в Казахстане подтверждено 962 781случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 1047 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

в городе Нур-Султане - 102;

в городе Алматы - 116;

в городе Шымкенте - 17;

в Акмолинской области - 81;

в Актюбинской области - 20;

в Алматинской области - 55;

в Атырауской области - 20;

в ВКО - 74;

в Жамбылской области - 13;

в ЗКО - 36;

в Карагандинской области - 104;

в Костанайской области - 113;

в Кызылординской области - 12;

в Мангистауской области - 3;

в Павлодарской области - 118;

в СКО - 155;

в Туркестанской области - 8.

В Казахстане 1129 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 923 882 человека.

На 20 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 620 968 человек, вторым компонентом провакцинировано 7 929 289 человек.

На 20 ноября лечение от КВИ продолжают получать 30 644 человек (-26 362+ и 4 282 КВИ-), из них:

в стационарах находятся 6472 пациента;

на амбулаторном уровне - 24 172 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 488 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 133 пациента;

на аппарате ИВЛ - 94 пациента.

В "красной" зоне по КВИ находятся Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зона - Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.