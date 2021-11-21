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Сводка эпидситуации в РК: расширилась "зеленая" зона

20.11.2021, 09:23 96418
Сводка эпидситуации в РК: расширилась "зеленая" зона
НУР-СУЛТАН. 20 НОЯБРЯ - На 20 ноября в Казахстане подтверждено 962 781случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 1047 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них: 
 
  • в городе Нур-Султане - 102; 
  • в городе Алматы - 116; 
  • в городе Шымкенте - 17; 
  • в Акмолинской области - 81;
  • в Актюбинской области - 20; 
  • в Алматинской области - 55; 
  • в Атырауской области - 20; 
  • в ВКО - 74;
  • в Жамбылской области - 13; 
  • в ЗКО - 36; 
  • в Карагандинской области - 104; 
  • в Костанайской области - 113; 
  • в Кызылординской области - 12; 
  • в Мангистауской области - 3; 
  • в Павлодарской области - 118; 
  • в СКО - 155;
  • в Туркестанской области - 8.
 
В Казахстане 1129 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 923 882 человека.
 
На 20 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 620 968 человек, вторым компонентом провакцинировано 7 929 289 человек. 
 
На 20 ноября лечение от КВИ продолжают получать 30 644 человек (-26 362+ и 4 282 КВИ-), из них: 
 
  • в стационарах находятся 6472 пациента; 
  • на амбулаторном уровне - 24 172 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: 
 
  • в тяжелом состоянии - 488 пациентов; 
  • в состоянии крайней степени тяжести - 133 пациента; 
  • на аппарате ИВЛ - 94 пациента. 
 
В "красной" зоне по КВИ находятся Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зона - Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.
 
В "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 

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В Алматы смягчат карантин

21.11.2021, 10:01 17956
В Алматы смягчат карантин
Фото: pixabay
АЛМАТЫ. 21 НОЯБРЯ - В Алматы 22 ноября вступят в силу ограничения, предусмотренные для "зеленой" зоны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Карантин смягчат в соответствии с постановлением главного санврача РК от 20 октября.

Город 14 ноября перешел в зону низких темпов распространения COVID-19. Ограничительные меры, прописанные для зоны среднего уровня риска, действуют после этого еще семь дней.

С 22 ноября предприниматели-участники проекта Ashyq при наличии "зеленого" статуса у посетителей смогут работать по следующим правилам:

  • рестораны, кафе и кофейни - при заполняемости до 50%, не более 70 мест, фуд-корты - при заполняемости до 30%, но не более 50 мест, банкетные залы для проведения поминок - при заполняемости не более 50%, с условием обеспечения площади не менее 4 квадратных метра на одного человека;
  • проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) и работа ночных клубов - при заполняемости до 50%, не более 100 мест;
  • театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии - заполняемость увеличена 40 до 50%;
  • бильярдные, боулинг - заполняемость не более 50%;
  • компьютерные клубы, включая PlayStation клубы - заполняемость не более 60%;
  • караоке - при заполняемости не более 50%, но не более 60 человек;
  • лотерейные клубы - при обеспечении площади не менее 4 квадратных метров на человека, но не более 60 человек;
  • детские развлекательные центры (крытые) площадью до 1000 квадратных метров включительно - при обеспечении площади не менее 10 квадратных метров на одного человека, но не более 70 человек;
  • букмекерские конторы - при обеспечении площади не менее 4 квадратных метров на одного человека, но не более 60 человек;
  • детские развлекательные центры (крытые) площадью более 1000 квадратных метров - могут принимать до 120 человек;
  • цирки - заполняемость не более 50%;
  • конференции, форумы, зрелищные, и иные мероприятия с массовым скоплением людей - при заполняемости до 50%, но не более 100 мест, то есть на 30 мест больше, чем в "желтой" зоне;
  • выставки - заполняемость увеличена с 300 до 500 человек при заполняемости не более 70% одновременно;
  • марафоны (на открытом воздухе) - количество участников увеличено с 800 до 1000 человек;
  • спортивные мероприятия со зрителями - при заполняемости не более 80% (на 10% больше, чем в "желтой" зоне);
  • религиозные объекты (проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях) - заполняемость увеличена с 30% до 50%.

Без ограничений будут работать следующие объекты:

  • межобластные нерегулярные (туристические) перевозки;
  • межобластные и внутриобластные регулярные перевозки:
  • городские нерегулярные (туристические) перевозки;
  • объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков;
  • сауны, бани;
  • СПА-центры;
  • бассейны;
  • спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, йога-центры;
  • отели, гостиницы;
  • аэропорты;
  • железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции, автопереходы, пункты обслуживания пассажиров;
  • ЦОНы;
  • торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети;
  • рынки (крытые);
  • детские оздоровительные организации;
  • центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг (по записи);
  • объекты образования, вузы, колледжи, образовательные центры.
Участники проекта Ashyq смогут работать до 03.00, лидеры - до 05.00.

 

Сводка эпидситуации в Казахстане: выявлены более тысячи новых больных

21.11.2021, 09:04 21196
Сводка эпидситуации в Казахстане: выявлены более тысячи новых больных
Фото: pixabay
НУР-СУЛТАН. 21 НОЯБРЯ - В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 1047 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Скончался 21 человек, из них 14 человек с положительным ПЦР, семь человек - с отрицательным.
 
Заболеваемость в разрезе регионов: в Нур-Султане - 113, Алматы - 114, Шымкенте - 22, Акмолинской области - 83, Актюбинской области - 16, Алматинской области - 59, Атырауской области - 19, Восточно-Казахстанской области - 80, Жамбылской области - 11, Западно-Казахстанской области - 20, Карагандинской области - 114, Костанайской области - 109, Кызылординской области - 6, Мангистауской области - 4, Павлодарской области - 115, Северо-Казахстанской области - 143, Туркестанской области - 19.
 
Всего в стране подтверждено 963 828 случаев заболевания COVID-19. 1164 человека излечились от коронавируса за последние сутки.
 
Лечение от коронавируса продолжают получать 30 408 человек (-26 231+ и 4 177 КВИ-), из них:
 
- в стационарах находятся 6410 пациентов;
 
- на амбулаторном уровне - 23 998 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 486 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 124 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ - 89 пациента.
 
По данным на 21 ноября 2021 года, в Казахстане первым компонентом привиты 8 657 587 человек, вторым компонентом - 7 939 634 человека.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:
 
- в "красной" зоне - Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
 
в "желтой" зоне - Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области;
 
в "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 

Вакцинировать детей от 5 до 11 лет разрешили в Канаде

20.11.2021, 12:43 86806
Вакцинировать детей от 5 до 11 лет разрешили в Канаде
Фото:regnum.ru
ОТТАВА. 20 НОЯБРЯ - Департамент здравоохранения Канады разрешил вакцинировать детей от 5 до 11 лет. При этом детская доза Pfizer-BioNTech будет отличаться от взрослой и будет втрое меньше, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Департамент здравоохранения Канады разрешил использовать вакцину Comirnaty от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech для детей от 5 до 11 лет. COVID-вакцина стала первой утвержденной в Канаде для использования в этой возрастной группе. При этом заявку компания направила в департамент 18 октября, сообщает korrespondent.net.
 

После детального и независимого научного анализа имеющихся доказательств департамент пришел к выводу, что преимущества этой вакцины для детей 5-11 лет превалируют риски", - сказано в сообщении.

 
Прежде вакцину Pfizer-BioNTech в Канаде использовали для людей от 12 лет. При этом детская доза будет отличаться от взрослой и будет втрое меньше (10 микрограммов вместо 30). Педиатрическую вакцину тоже нужно будет вводить дважды.
 

Клинические испытания показали, что иммунная реакция у детей 5-11 лет сопоставима с иммунной реакцией 16-25-летних. Вакцина имела 90,7% эффективность в предупреждении COVID-19 у детей 5-11 лет и не обусловила никаких серьезных побочных последствий", - добавили в ведомстве.

 
В издании отметили, что на данный момент более 85% канадцев старше 12 лет получили две дозы прививки от COVID-19. В последние недели больше всего новых случаев инфицирования фиксировалось именно у детей младше 12 лет, которые пока не могли получить прививки.
 
 

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