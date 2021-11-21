Сводка эпидситуации в РК: расширилась "зеленая" зона

НУР-СУЛТАН. 20 НОЯБРЯ - На 20 ноября в Казахстане подтверждено 962 781случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 1047 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:
- в городе Нур-Султане - 102;
- в городе Алматы - 116;
- в городе Шымкенте - 17;
- в Акмолинской области - 81;
- в Актюбинской области - 20;
- в Алматинской области - 55;
- в Атырауской области - 20;
- в ВКО - 74;
- в Жамбылской области - 13;
- в ЗКО - 36;
- в Карагандинской области - 104;
- в Костанайской области - 113;
- в Кызылординской области - 12;
- в Мангистауской области - 3;
- в Павлодарской области - 118;
- в СКО - 155;
- в Туркестанской области - 8.
В Казахстане 1129 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 923 882 человека.
На 20 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 620 968 человек, вторым компонентом провакцинировано 7 929 289 человек.
На 20 ноября лечение от КВИ продолжают получать 30 644 человек (-26 362+ и 4 282 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 6472 пациента;
- на амбулаторном уровне - 24 172 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 488 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 133 пациента;
- на аппарате ИВЛ - 94 пациента.
В "красной" зоне по КВИ находятся Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зона - Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.
В "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.