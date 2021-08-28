Сводка эпидситуации в РК: зарегистрировано 6452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

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НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 26 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 767 701 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 617,

в городе Алматы – 1561,

в городе Шымкенте – 275,

в Акмолинской области – 261,

в Актюбинской области – 452,

в Алматинской области – 390,

в Атырауской области – 317,

в ВКО – 172,

в Жамбылской области – 187,

в ЗКО – 130,

в Карагандинской области – 832,

в Костанайской области – 262,

в Кызылординской области – 206,

в Мангистауской области – 200,

в Павлодарской области – 342,

в СКО – 169,

в Туркестанской области – 79.

В Казахстане за сутки 8285 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 649 534 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 27 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 815 человек (109 288 КВИ+ и 6 527 КВИ-), из них:

- в стационарах находится 26 796 пациентов,

- на амбулаторном уровне – 89 019 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1 847 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести – 511 пациент,

- на аппарате ИВЛ – 199 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 26 августа 2021 года зарегистрировано 8879 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 25 августа от КВИ скончался 121 человек.

25 августа 2021 года зафиксировано 360 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 22 летальных исхода и 135 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 69035, летальных случаев - 4337, выздоровевших - 58171.

I компонентом 6 525 279 человек провакцинировано в Казахстане на 27 августа 2021 года, II компонентом - 5 227 226 человек.





В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.





В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

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