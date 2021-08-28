Сводка эпидситуации в РК: зарегистрировано 6452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 26 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 767 701 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 6452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 617,
в городе Алматы – 1561,
в городе Шымкенте – 275,
в Акмолинской области – 261,
в Актюбинской области – 452,
в Алматинской области – 390,
в Атырауской области – 317,
в ВКО – 172,
в Жамбылской области – 187,
в ЗКО – 130,
в Карагандинской области – 832,
в Костанайской области – 262,
в Кызылординской области – 206,
в Мангистауской области – 200,
в Павлодарской области – 342,
в СКО – 169,
в Туркестанской области – 79.
В Казахстане за сутки 8285 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 649 534 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 27 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 815 человек (109 288 КВИ+ и 6 527 КВИ-), из них:
- в стационарах находится 26 796 пациентов,
- на амбулаторном уровне – 89 019 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1 847 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 511 пациент,
- на аппарате ИВЛ – 199 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 26 августа 2021 года зарегистрировано 8879 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 25 августа от КВИ скончался 121 человек.
25 августа 2021 года зафиксировано 360 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 22 летальных исхода и 135 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 69035, летальных случаев - 4337, выздоровевших - 58171.
I компонентом 6 525 279 человек провакцинировано в Казахстане на 27 августа 2021 года, II компонентом - 5 227 226 человек.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства