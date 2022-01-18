Сводка эпидситуации: в РК продолжает расти количество случаев заболевания COVID-19

НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 11 524 новых случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего на 16 января 2022 года подтверждено 1 061 432 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 524 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 4639,

в Алматы - 1578,

в Шымкенте - 343,

в Акмолинской области -400,

в Актюбинской области - 285,

в Алматинской области - 410,

в Атырауской области - 596,

в ВКО - 213,

в Жамбылской области - 257,

в ЗКО - 220,

в Карагандинской области - 1356,

в Костанайской области - 214,

в Кызылординской области - 270,

в Мангистауской области - 172,

в Павлодарской области - 345,

в СКО - 101,

в Туркестанской области - 125.

В Казахстане 1712 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровевших - 972 495, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 17 января лечение от КВИ продолжают получать 77 474 человек (75 856 КВИ+ и 1 618 КВИ-), из них: в стационарах - 698, на амбулаторном уровне - 70 488.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 275, в состоянии крайней степени тяжести - 82, на аппарате ИВЛ - 52.

По данным Минздрава РК, с 13 марта 2020 года по 16 января 2022 года, в РК зарегистрировано: летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом - 13 081. 15 января от КВИ+ скончались четыре человека.

15 января 2022 года зафиксированы 43 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 75 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 733, летальных случаев - 5237, выздоровевших - 77 878.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Туркестанская область.

На 16 января 2022 году вакциной Pfizer вакцинировано: первым компонентом - 439 535 человек, вторым компонентом - 226 008.

Первой дозой: подростки - 353 537, беременные женщины - 24 255, кормящие женщины - 61 700. Второй дозой: подростки - 182 257, беременные женщины - 11 886, кормящие женщины - 31 853.

На 16 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 062 324 человека, вторым - 8 620 751.