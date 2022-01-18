Сводка эпидситуации: в РК продолжает расти количество случаев заболевания COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 524 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 4639,
в Алматы - 1578,
в Шымкенте - 343,
в Акмолинской области -400,
в Актюбинской области - 285,
в Алматинской области - 410,
в Атырауской области - 596,
в ВКО - 213,
в Жамбылской области - 257,
в ЗКО - 220,
в Карагандинской области - 1356,
в Костанайской области - 214,
в Кызылординской области - 270,
в Мангистауской области - 172,
в Павлодарской области - 345,
в СКО - 101,
в Туркестанской области - 125.
В Казахстане 1712 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровевших - 972 495, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 17 января лечение от КВИ продолжают получать 77 474 человек (75 856 КВИ+ и 1 618 КВИ-), из них: в стационарах - 698, на амбулаторном уровне - 70 488.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 275, в состоянии крайней степени тяжести - 82, на аппарате ИВЛ - 52.
По данным Минздрава РК, с 13 марта 2020 года по 16 января 2022 года, в РК зарегистрировано: летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом - 13 081. 15 января от КВИ+ скончались четыре человека.
15 января 2022 года зафиксированы 43 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 75 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 733, летальных случаев - 5237, выздоровевших - 77 878.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Туркестанская область.
На 16 января 2022 году вакциной Pfizer вакцинировано: первым компонентом - 439 535 человек, вторым компонентом - 226 008.
Первой дозой: подростки - 353 537, беременные женщины - 24 255, кормящие женщины - 61 700. Второй дозой: подростки - 182 257, беременные женщины - 11 886, кормящие женщины - 31 853.
На 16 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 062 324 человека, вторым - 8 620 751.