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Токаев дал поручение новому руководству Минздрава

26.06.2020, 19:42 9613
Токаев дал поручение новому руководству Минздрава
Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев поручил представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом на следующей неделе, передает Kazakhstan Today. 
 

Правительству и новому руководству Минздрава поручено на следующей неделе представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, недопущению его дальнейшего распространения, улучшению обслуживания граждан в больницах и поликлиниках", - написал глава государства в Twitter.

 
25 июня президент подписал указ "О назначении Алексея Цоя министром здравоохранения Республики Казахстан".
 

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