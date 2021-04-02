Токаев проведет совещание по мерам противодействия COVID-19

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня проведет совещание по мерам противодействия коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня во второй половине дня президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по мерам противодействия коронавирусной инфекции. В ходе мероприятия будет рассмотрен комплекс мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране в связи с ростом заболеваемости COVID-19, а также процесс вакцинации граждан", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По его информации, в совещании примут участие руководители центральных государственных органов и акимы регионов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства