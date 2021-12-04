Тугжанов дал ряд поручений в связи с распространением нового штамма КВИ

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НУР-СУЛТАН. 5 ДЕКАБРЯ - Под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основные вопросы повестки дня касались принятия решений по борьбе с COVID-19, возвращения и последующего карантина казахстанцев, оказавшихся в странах, где распространяется новый штамм Омикрон, сообщила пресс-служба правительства.

Вице-премьер отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, и подчеркнул необходимость продолжить работу по вакцинации населения против коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний.

Межведомственной комиссией отмечено, что оптимальный охват плановой иммунизацией за 10 месяцев составляет 79% при оптимальном показателе не менее 95%.

Во всех регионах республики не достигнут охват вакцинацией против пневмококковой инфекции, коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС). Показатели ниже республиканского значения наблюдаются в Алматы (63,4%), а также в Атырауской (62,3%), Павлодарской (64,7%), Актюбинской (66,1%), Мангистауской (66,4%) и Западно-Казахстанской областях (67,4%).

Руководителям данных регионов, а также Карагандинской, Алматинской, Атырауской и Актюбинской областей, где с октября идет постоянное снижение темпов иммунизации, дано поручение взять на особый контроль охват вакцинацией.



