Ученые доказали эффективность масок во время пандемии

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МОСКВА. 18 НОЯБРЯ - Ученые разных стран, в том числе Великобритании, Австралии и Китая, провели ряд исследований, по результатам которых заключили, что ношение масок снижает вероятность заболеть коронавирусом на 53%, передает KAZAKHSTAN TODAY.



Как сообщает РИА "Новости", ученые провели шесть исследований, чтобы выяснить, как меры общественного здравоохранения - ношение масок, социальное дистанцирование и тому подобное - влияют на ситуацию с COVID-19.



"Общий объединенный анализ показал снижение заболеваемости на 53%, хотя разница между результатами отдельных исследований была значительной", - говорится в отчете, опубликованном в научном журнале British Medical Journal.



В исследованиях участвовали более 400 тысяч человек, свыше двух с половиной тысяч из них в этот момент болели COVID-19. По словам ученых, большинство вакцин, несмотря на безопасность и эффективность, не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, поэтому и после прививки нужно продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.

Ранее сообщалось, что власти Австрии ввели локдаун для невакцинированных.



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