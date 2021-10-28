В Акмолинской области сохраняются ограничительные меры

КОКШЕТАУ. 27 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области по-прежнему сохраняются ограничительные меры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным управления внутренней политики, в регионе проводится комплекс всех мер, направленных на стабилизацию санитарно-эпидемиологической ситуации.

Согласно информации управления здравоохранения, в регионе с начала пандемии в области отгружено 85 наименований лекарственных средств для снабжения стационаров. Также создан отдельный резерв препаратов для лечения КВИ на стационарном уровне за счет местного бюджета. Закуплены самые необходимые антибактериальные препараты, антикоагулянты и другие противовирусные препараты. Через поликлиники ведется обеспечение населения лекарствами по пяти наименованиям жаропонижающих и антикоагулянтов.

В регионе продолжается массовая вакцинация населения против КВИ. Привито порядка 294 тыс. человек. Для более широкого охвата населения в 5 раз увеличено количество прививочных пунктов с 27 до 130. В целом задействовано 260 прививочных пунктов и мобильных бригад. В отдаленных сельских населенных пунктах работают 11 передвижных медицинских комплексов.

Кроме того, на базе 20 инфекционных стационаров развернута одна тысяча инфекционных коек. В них получает лечение 571 человек, занято 57% коек.

Продолжается также работа 228 мониторинговых групп. За последнюю неделю проведено порядка 84 проверок, охвачено мониторингом 1010 объектов. Выявлено 30 фактов нарушения карантинных мер, наложено 25 административных штрафов.

Также ведется работа и по внедрению проекта "Ashyq". Участникам проекта выдано 4813 QR-кодов, статус "Лидеров проекта "Ashyq" присвоен 81 объекту.

В стабфонде дополнительно предусмотрено 500 млн тенге, отметили в управлении внутренней политики региона.

Как сообщалось ранее, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе и переходом Актюбинской области в зону низкого уровня риска заражаемости коронавирусом в регионе ослабили карантин.