В Акмолинской области ужесточат карантин

КОКШЕТАУ. 8 АПРЕЛЯ - Главный санитарный врач региона подписал постановление №14 от 8 апреля 2021 года "Об усилении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с документом, в регионе разрешено посещать парки, площади и иные места отдыха только группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции.

При проведении похорон допускается не более 30 человек (членов семьи) с сохранением дистанции не менее 2 метров.

В Кокшетау и Степногорске будет приостановлена работа открытых продовольственных и непродовольственных рынков по субботам и воскресеньям.

Деятельность супермаркетов, гипермаркетов, торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров разрешена с 10.00 до 22.00. С запретом на работу в выходные, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов, где организованы временные прививочные пункты.

Деятельность объектов общественного питания в помещениях (кафе, рестораны, столовые, бары при магазинах и так далее) разрешается с 09.00 до 22.00 при условии заполняемости до 50%, но не более 30 мест, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра между посетителями.

Постановление вступает в силу 11 апреля

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 7 апреля в Казахстане зарегистрировано 261 503 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2586 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 261 503 случая, из них в Акмолинской области - 15 797 (+98).

Эпидситуация в столице остается нестабильной.

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