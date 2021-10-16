В Алматинской области выявили 189 новых случаев заражения КВИ

Он подчеркнул, что лица, получившие вакцинацию векторными вакцинами, ревакцинируются через девять месяцев инактивированной вакциной; лица, получившие вакцинацию инактивированными вакцинами, - через шесть месяцев векторной вакциной; лица, получившие м-РНК-вакциной, - через шесть месяцев инактивированной или векторной вакциной. Также возможна ревакцинация идентичными вакцинами.

Напомним, министерством здравоохранения РК совместно с Консультативной комиссией по иммунизации населения выработаны подходы к ревакцинации населения.

По данным Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины "Спутник Лайт" против превалирующего в России штамма "дельта" составила 70%. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что на этот штамм приходится 97% заражений коронавирусом.

МОСКВА. 16 ОКТЯБРЯ - Ревакцинация однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" спустя полгода продлевает иммунитет к коронавирусу на шесть-семь месяцев. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает KAZAKHSTAN TODAY.

НУР-СУЛТАН. 16 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 15 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 914 699 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1900 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 236;

в городе Алматы - 35;

в городе Шымкенте - 59;

в Акмолинской области - 121;

в Актюбинской области - 50;

в Алматинской области - 167;

в Атырауской области - 42;

в ВКО - 119;

в Жамбылской области - 23;

в ЗКО - 52;

в Карагандинской области - 161;

в Костанайской области - 107;

в Кызылординской области - 31;

в Мангистауской области - 11;

в Павлодарской области - 177;

в СКО - 162;

в Туркестанской области - 31.

За прошедшие сутки в Казахстане 1954 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровевших - 856 930.

На 16 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 770 человек (-46 069 + и 6 701 КВИ-), из них в стационарах находится - 9 037 пациент, на амбулаторном уровне - 43 733 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 636 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 186 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 123 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 15 октября 2021 года зарегистрировано 11 700 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 14 октября от КВИ+ скончались 28 человек.

14 октября зафиксировано 127 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 200 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 77 789, летальных случаев - 4949, выздоровевших - 66 139.

На 16 октября первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинировано 8 003 776 человек вторым компонентом - 7 097 611 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 октября 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области; в "желтой" зоне - Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области; в "зеленой" зоне - Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.