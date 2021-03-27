В Алматы выявили британский и южноафриканский штаммы коронавируса

АЛМАТЫ. 26 МАРТА - Алматы все еще остается в "красной" зоне. В этом году в мегаполисе зарегистрировано 12 800 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главный государственный санитарный врач Алматы, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жандарбек Бекшин заявил, что сохраняется высокий уровень заболеваемости в условиях циркуляции мутированных штаммов.

Получены результаты геномного секвенирования измененных участков - выявлены мутации, характерные для британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Новые штаммы имеют более высокую контагиозность. По сравнению с предыдущим базовым штаммом показатель заражаемости новых штаммов выше до 70%. То есть данная инфекция более заразная. Именно это и дает высокий прирост заражений, который отмечается в последнее время в мегаполисе", - сказал Жандарбек Бекшин.

Бекшин призвал горожан соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

На сегодня единственный способ обезопасить себя от КВИ - это вакцинация. В апреле мы ожидаем новые поставки доз вакцин. Вместе с тем, учитывая двухмиллионное население Алматы, а также высокий уровень миграции, сейчас на фоне циркуляции новых штаммов, призываю всех к усилению антиковидных мер. Необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержаться от посещения общественных мест и максимально избегать массового скопления людей", - сказал главсанврач.

Ранее стало известно, что в Алматы потоки пациентов с коронавирусом разделяют в зависимости от течения болезни. Также власти города обещают не допустить "перегрева" здравоохранения при росте больных КВИ. В Алматы отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди детей.

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