В Алматы зарегистрирован новый случай гибели человека от коронавируса

"В Алматы зарегистрирован один летальный случай. Пациент 1963 года рождения", - сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии.
По данным на 20.15 10 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрированы шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Алматы - 1, в Павлодарской области - 1, в Кызылординской области - 1, в Атырауской области - 2, в Туркестанской области - 1.
Всего в стране подтверждено 808 случаев регистрации коронавируса, из них:
в Нур-Султане - 226;
Алматы - 123;
Кызылординской области - 105;
Акмолинской области - 61;
Карагандинской области - 61;
Атырауской области - 47;
Жамбылской области - 45;
Туркестанской области - 35;
Шымкенте - 31;
СКО - 25;
Актюбинской области - 11;
Алматинской области - 10;
Мангистауской области - 9;
ВКО - 6;
ЗКО - 6;
Павлодарской области - 4;
Костанайской области - 3.
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 97 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,6 млн.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
В Казахстане на 20.15 10 апреля от COVID-19 выздоровели 64 человека, погибли 10.
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