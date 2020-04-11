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В Алматы зарегистрирован новый случай гибели человека от коронавируса

10.04.2020, 20:29 6778
В Алматы зарегистрирован новый случай гибели человека от коронавируса
Алматы. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы зарегистрирован новый случай гибели человека от коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
"В Алматы зарегистрирован один летальный случай. Пациент 1963 года рождения", - сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии.
 
По данным на 20.15 10 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрированы шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Алматы - 1, в Павлодарской области - 1, в Кызылординской области - 1, в Атырауской области - 2, в Туркестанской области - 1. 
 
Всего в стране подтверждено 808 случаев регистрации коронавируса, из них:
 
в Нур-Султане - 226;
 
Алматы - 123;
 
Кызылординской области - 105;
 
Акмолинской области - 61;
 
Карагандинской области - 61;
 
Атырауской области - 47;
 
Жамбылской области - 45;
 
Туркестанской области - 35;
 
Шымкенте - 31;
 
СКО - 25;
 
Актюбинской области - 11;
 
Алматинской области - 10;
 
Мангистауской области - 9;
 
ВКО - 6;
 
ЗКО - 6;
 
Павлодарской области - 4;
 
Костанайской области - 3.
 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 97 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,6 млн. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. 
 
В Казахстане на 20.15 10 апреля от COVID-19 выздоровели 64 человека, погибли 10.
 

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