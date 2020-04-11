Алматы. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы зарегистрирован новый случай гибели человека от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

"В Алматы зарегистрирован один летальный случай. Пациент 1963 года рождения", - сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии.

По данным на 20.15 10 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрированы шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Алматы - 1, в Павлодарской области - 1, в Кызылординской области - 1, в Атырауской области - 2, в Туркестанской области - 1.

Всего в стране подтверждено 808 случаев регистрации коронавируса, из них:

в Нур-Султане - 226;

Алматы - 123;

Кызылординской области - 105;

Акмолинской области - 61;

Карагандинской области - 61;

Атырауской области - 47;

Жамбылской области - 45;

Туркестанской области - 35;

Шымкенте - 31;

СКО - 25;

Актюбинской области - 11;

Алматинской области - 10;

Мангистауской области - 9;

ВКО - 6;

ЗКО - 6;

Павлодарской области - 4;

Костанайской области - 3.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 97 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,6 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.

В Казахстане на 20.15 10 апреля от COVID-19 выздоровели 64 человека, погибли 10.

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