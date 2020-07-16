В Атырау доставили лекарства для лечения больных коронавирусом

Атырау. 15 июля. Kazakhstan Today - В ночь с 14 июля на 15 июля в Атырауский аэропорт прибыл грузовой самолет с медикаментами, сообщает Kazakhstan Today.

14 июля при поддержке государства лекарства для лечения COVID-19 были доставлены из Индии в Алматы. Три тонны лекарств доставили на самолете, предоставленном компанией "Тенгизшевройл". В настоящее время налажена поставка 15 наименований лекарств в аптеки. Медицинские учреждения области на 94% обеспечены необходимыми медикаментами.

Заместитель акима Атырауской области Ержан Абылханов сообщил, что в регионе ведутся системные работы по обеспечению аптек лекарственными препаратами. С прошлой недели по поручению акима Атырауской области, при поддержке акимата была организована оперативная доставка лекарств в аптеки.

Поставка в аптеки начнется уже сегодня. Кроме того, в эту пятницу ожидается прибытие еще одной партии на грузовом автомобиле. Работы по поставке лекарств в аптеки будут проводиться на регулярной основе.

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