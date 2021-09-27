В Байконуре после ослабления карантина открыли доступ для гостей и туристов

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БАЙКОНУР. 26 СЕНТЯБРЯ - В Байконуре карантинные ограничения по коронавирусу продлили до 11 октября, но значительно ослабили, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава администрации Константин Бусыгин подписал новое постановление, которое снимает многие ограничения, действовавшие больше года.

Теперь в город через контрольно-пропускные пункты снова могут въезжать родственники проживающих здесь людей и туристы.

Разрешается выдача гостевых и разовых пропусков, оформляемых по приглашению жителей города для близких родственников с обязательным предоставлением одного из следующих медицинских документов: отрицательный результат лабораторного исследования биологического материала на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, сданного не ранее чем за 72 часа на момент въезда в город, или справки о наличии в крови антител иммуноглобулина класса G, или документа о вакцинации против коронавирусной инфекции", - говорится на этот счет в постановлении.

Для туристов сняты ограничения на выезды на космодром Байконур организованных групп для просмотра запусков ракет-носителей и космических аппаратов.

Ресторанам, барам, кафе и кальянным разрешили работать почти без ограничений.

Снимается ограничение по времени работы организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги общественного питания; разрешается функционирование кальянных без ограничений по времени работы, с заполняемостью не более 50% от общего количества посадочных мест", - говорится в документе.

Разрешена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, зон, аттракционов, батутов, площадок, в том числе расположенных в предприятиях общественного питания, с обязательным соблюдением санитарных требований.

Живущим в городе лицам пожилого возраста можно больше не соблюдать режим самоизоляции, а подросткам - гулять без родителей.

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