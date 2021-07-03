В электронном паспорте вакцинации появился QR-код

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НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - В Казахстане обновили формат электронного паспорта вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В новой версии документа представлены дата рождения, номер паспорта, QR-код, сообщается на сайте Минздрава.

Владелец документа может предъявить запрашивающей стороне QR-код, что поможет убедиться в легитимности документа. При сканировании кода выполняется переход на страницу с данными о вакцинации пациента. Для защиты персональных данных о прохождении вакцинации пациентом, часть данных в справке на этой странице скрыта.

Новая версия электронного паспорта вакцинации представлена в разделе "Цифровые документы" мобильного приложения eGov mobile. Электронный документ, доступный на трех языках, выдается после прохождения полного курса вакцинации.

При необходимости пользователь мобильного приложения может поделиться своим электронным документом посредством мессенджеров в телефоне. Если у человека нет возможности предоставить электронный паспорт вакцинации, размещенный в eGov mobile, он может предъявить справку на бумажном носителе, распечатанную медицинским работником из информационной системы медицинской организации.

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